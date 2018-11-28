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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:54

Допки платины в депо-пакете тоже стали по 700грн (как и в приватном), для тех у кого от экв 100к.
Остальные наверно тоже подорожали, не смотрел
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:26

  Вкладчик1234 написав:Допки платины в депо-пакете тоже стали по 700грн (как и в приватном), для тех у кого от экв 100к.
Остальные наверно тоже подорожали, не смотрел

Чьёрт побьери.
Только хотел в отделение наведаться попробовать провернуть финт с выпуском допки за месяц до окончания основной. В надежде, что допка ещё год будет работать. А теперь, при разнице в 300 гривен, смысла не имеет.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:54

а как валюту с депозитов отдаёт без проблем?
вроде вклад новогодний - не плохое предложение на рынке. :lol:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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