Допки платины в депо-пакете тоже стали по 700грн (как и в приватном), для тех у кого от экв 100к.
Остальные наверно тоже подорожали, не смотрел
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:54
Допки платины в депо-пакете тоже стали по 700грн (как и в приватном), для тех у кого от экв 100к.
Остальные наверно тоже подорожали, не смотрел
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 29 лис, 2018 18:26
Чьёрт побьери.
Только хотел в отделение наведаться попробовать провернуть финт с выпуском допки за месяц до окончания основной. В надежде, что допка ещё год будет работать. А теперь, при разнице в 300 гривен, смысла не имеет.
Додано: Чет 29 лис, 2018 18:54
а как валюту с депозитов отдаёт без проблем?
вроде вклад новогодний - не плохое предложение на рынке.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:47
Re: Укрексiмбанк
Остался смысл Симой платить за доставку НП, на терминале Привата или Ощада, или может онлайн?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:54
Согластно правилам, за услуги почты баллы не начисляются.
Бонусы не начисляются за:
№ МСС Название Описание
1 4214 Агентства по автотранспортным перевозкам, местные/дальние автогрузоперевозки, компании по переезду и хранению, местная доставка Местные и дальние автогрузоперевозки, которые могут также предоставлять или не предоставлять услуги по хранению.
Додано: Суб 01 гру, 2018 11:49
Re: Укрексiмбанк
А если в аппликухе оплатить, МСС такой же будет?
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