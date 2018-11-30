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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 557558559560>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:54

Допки платины в депо-пакете тоже стали по 700грн (как и в приватном), для тех у кого от экв 100к.
Остальные наверно тоже подорожали, не смотрел
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:26

  Вкладчик1234 написав:Допки платины в депо-пакете тоже стали по 700грн (как и в приватном), для тех у кого от экв 100к.
Остальные наверно тоже подорожали, не смотрел

Чьёрт побьери.
Только хотел в отделение наведаться попробовать провернуть финт с выпуском допки за месяц до окончания основной. В надежде, что допка ещё год будет работать. А теперь, при разнице в 300 гривен, смысла не имеет.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:54

а как валюту с депозитов отдаёт без проблем?
вроде вклад новогодний - не плохое предложение на рынке. :lol:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:47

Re: Укрексiмбанк

Остался смысл Симой платить за доставку НП, на терминале Привата или Ощада, или может онлайн?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:54

  kreuz написав:Остался смысл Симой платить за доставку НП, на терминале Привата или Ощада, или может онлайн?

Согластно правилам, за услуги почты баллы не начисляются. https://bonus.eximb.com/ru/terms_and_conditions
Бонусы не начисляются за:
№ МСС Название Описание
1 4214 Агентства по автотранспортным перевозкам, местные/дальние автогрузоперевозки, компании по переезду и хранению, местная доставка Местные и дальние автогрузоперевозки, которые могут также предоставлять или не предоставлять услуги по хранению.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:49

Re: Укрексiмбанк

А если в аппликухе оплатить, МСС такой же будет?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:05

  kreuz написав:А если в аппликухе оплатить, МСС такой же будет?

в аппликухе перевод будет, как и в терминале Ощада...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:08

  kreuz написав:А если в аппликухе оплатить, МСС такой же будет?

Это вам надо на ветку:
Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
Отуда: При оплате наложенного платежа через мобильное приложение Новой Почты операция пройдет в виде пересылки денег с вытекающими последствиями.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:12

  velvet написав:
  kreuz написав:А если в аппликухе оплатить, МСС такой же будет?

в аппликухе перевод будет, как и в терминале Ощада...


не знаю как наложенный платеж, но оплата доставки всё кошерно в приложении.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:17

  kreuz написав:А если в аппликухе оплатить, МСС такой же будет?

Кто-то писал, что через аппликуху тупо как перевод проводит. Причем и услуги НП тоже.
Flamingo
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