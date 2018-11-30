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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:38
Flamingo написав: kreuz написав:
А если в аппликухе оплатить, МСС такой же будет?
Кто-то писал, что через аппликуху тупо как перевод проводит. Причем и услуги НП тоже.
Такое мог я писать, но выкладывали уже после этого скрины, где было видно, что оплата услуг всё-таки не перевод. А я сам платил с карты, с которой разницы нет, поэтому точной информации у меня не было на этот счёт. Кстати, с эксимки, как я понимаю, тоже разницы нет. Ни бонусы не начисляются, ни комиссии нет в обоих случаях.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 13:29
Flamingo написав: kreuz написав:
А если в аппликухе оплатить, МСС такой же будет?
Кто-то писал, что через аппликуху тупо как перевод проводит. Причем и услуги НП тоже.
Услуги через приложение идёт еквайрингом, но с некошерным МСС 8999
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curiousobro
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Додано: Суб 01 гру, 2018 14:35
curiousobro написав: Flamingo написав: kreuz написав:
А если в аппликухе оплатить, МСС такой же будет?
Кто-то писал, что через аппликуху тупо как перевод проводит. Причем и услуги НП тоже.
Услуги через приложение идёт еквайрингом, но с некошерным МСС 8999
0,5% КБ без ограничения по сумме? А мобильные пополняхи счаз так же?
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kreuz
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