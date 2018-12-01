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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 557558559560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:38

  Flamingo написав:
  kreuz написав:А если в аппликухе оплатить, МСС такой же будет?

Кто-то писал, что через аппликуху тупо как перевод проводит. Причем и услуги НП тоже.

Такое мог я писать, но выкладывали уже после этого скрины, где было видно, что оплата услуг всё-таки не перевод. А я сам платил с карты, с которой разницы нет, поэтому точной информации у меня не было на этот счёт. Кстати, с эксимки, как я понимаю, тоже разницы нет. Ни бонусы не начисляются, ни комиссии нет в обоих случаях.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:29

  Flamingo написав:
  kreuz написав:А если в аппликухе оплатить, МСС такой же будет?

Кто-то писал, что через аппликуху тупо как перевод проводит. Причем и услуги НП тоже.


Услуги через приложение идёт еквайрингом, но с некошерным МСС 8999
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:35

  curiousobro написав:
  Flamingo написав:
  kreuz написав:А если в аппликухе оплатить, МСС такой же будет?

Кто-то писал, что через аппликуху тупо как перевод проводит. Причем и услуги НП тоже.


Услуги через приложение идёт еквайрингом, но с некошерным МСС 8999

0,5% КБ без ограничения по сумме? А мобильные пополняхи счаз так же?
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:56

Re: Укрексiмбанк

  kreuz написав:А мобильные пополняхи счаз так же?

На жаль :(
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 10:16

Re: Укрексiмбанк

Итого, нужны альтернативы КБ больше 0,5% на:
4900 комуналь,
4814 мобилки,
8999 доставку.
У Сильпо кто-то помнит, хоть 1% будет на это всё?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 10:22

  kreuz написав:Итого, нужны альтернативы КБ больше 0,5% на:
4900 комуналь,
4814 мобилки,
8999 доставку.
У Сильпо кто-то помнит, хоть 1% будет на это всё?


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