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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:38
Flamingo написав: kreuz написав:
А если в аппликухе оплатить, МСС такой же будет?
Кто-то писал, что через аппликуху тупо как перевод проводит. Причем и услуги НП тоже.
Такое мог я писать, но выкладывали уже после этого скрины, где было видно, что оплата услуг всё-таки не перевод. А я сам платил с карты, с которой разницы нет, поэтому точной информации у меня не было на этот счёт. Кстати, с эксимки, как я понимаю, тоже разницы нет. Ни бонусы не начисляются, ни комиссии нет в обоих случаях.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 13:29
Flamingo написав: kreuz написав:
А если в аппликухе оплатить, МСС такой же будет?
Кто-то писал, что через аппликуху тупо как перевод проводит. Причем и услуги НП тоже.
Услуги через приложение идёт еквайрингом, но с некошерным МСС 8999
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curiousobro
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Додано: Суб 01 гру, 2018 14:35
curiousobro написав: Flamingo написав: kreuz написав:
А если в аппликухе оплатить, МСС такой же будет?
Кто-то писал, что через аппликуху тупо как перевод проводит. Причем и услуги НП тоже.
Услуги через приложение идёт еквайрингом, но с некошерным МСС 8999
0,5% КБ без ограничения по сумме? А мобильные пополняхи счаз так же?
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kreuz
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Додано: Суб 01 гру, 2018 17:56
kreuz написав:
А мобильные пополняхи счаз так же?
На жаль
4814.
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V2
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Додано: Нед 02 гру, 2018 10:16
Итого, нужны альтернативы КБ больше 0,5% на:
4900 комуналь,
4814 мобилки,
8999 доставку.
У Сильпо кто-то помнит, хоть 1% будет на это всё?
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kreuz
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Додано: Нед 02 гру, 2018 10:22
kreuz написав:
Итого, нужны альтернативы КБ больше 0,5% на:
4900 комуналь,
4814 мобилки,
8999 доставку.
У Сильпо кто-то помнит, хоть 1% будет на это всё?
алла кредитка Эко-маркет - 2% едой
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Додано: Нед 02 гру, 2018 12:06
IMPRINTER написав: kreuz написав:
Итого, нужны альтернативы КБ больше 0,5% на:
4900 комуналь,
4814 мобилки,
8999 доставку.
У Сильпо кто-то помнит, хоть 1% будет на это всё?
алла кредитка Эко-маркет - 2% едой
Только девать эти 2% некуда, если экомаркета нет. Сильпо рулит. Хотя альтернатива однопроцентной дебетке - кредитка в грейсе + депозит. Сложнее в управлении, но выхлоп чуток больше, и настоящими деньгами. Хотя, сколько там той коммуналки с мобилками?
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M-Audio
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Додано: Нед 02 гру, 2018 12:36
M-Audio написав: IMPRINTER написав: kreuz написав:
Итого, нужны альтернативы КБ больше 0,5% на:
4900 комуналь,
4814 мобилки,
8999 доставку.
У Сильпо кто-то помнит, хоть 1% будет на это всё?
алла кредитка Эко-маркет - 2% едой
Только девать эти 2% некуда, если экомаркета нет. Сильпо рулит. Хотя альтернатива однопроцентной дебетке - кредитка в грейсе + депозит. Сложнее в управлении, но выхлоп чуток больше, и настоящими деньгами. Хотя, сколько там той коммуналки с мобилками?
Когда у Аллы были максибонусы, то я их тарил в кишене, хотя у нас его нет, не страшно подождать полгодика а потом все одним махом отоварить.
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WachtAmRhein
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:45
Нет поплнях, и коммуналь не работает
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guntherhouse777
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:48
guntherhouse777 написав:
Нет поплнях, и коммуналь не работает
та Сима -- всьооо
Я орешками решил пока питаться, там магнию многа
... делайте хоть что-нибудь!
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