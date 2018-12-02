Додано: Нед 02 гру, 2018 10:16

Итого, нужны альтернативы КБ больше 0,5% на:

4900 комуналь,

4814 мобилки,

8999 доставку.

У Сильпо кто-то помнит, хоть 1% будет на это всё?

Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/