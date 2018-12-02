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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 558559560561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:44

Re: Укрексiмбанк

АЛЬ,ФА зажигает в декабре

АЗС (MCC 5541,5542, 5983) - 5%
Кафе (MCC 5812, 5814) - 5%
Одяг (MCC 5611, 5621, 5651, 5691, 5699)- 5%
Продукти (MCC 5411, 5499)- 5%
Солодощі (MCC 5441, 5462) - 20%
Дитячі іграшки (MCC 5945) - 20%
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
Sergiys2009
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:47

Re: Укрексiмбанк

  Sergiys2009 написав:АЛЬ,ФА зажигает в декабре

правда грязными и мона выбрать тока 3 категории, но то такЭ
Симе есть о чем задуматься и поменьше кочевряжиться :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:47

  clientage написав:
  Sergiys2009 написав:АЛЬ,ФА зажигает в декабре

правда грязными и мона выбрать тока 3 категории, но то такЭ
Симе есть о чем задуматься и поменьше кочевряжиться :)


Думать они всё меньше хотят.
Ratatui
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  #<1 ... 558559560561
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