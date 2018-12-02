АЛЬ,ФА зажигает в декабре
АЗС (MCC 5541,5542, 5983) - 5%
Кафе (MCC 5812, 5814) - 5%
Одяг (MCC 5611, 5621, 5651, 5691, 5699)- 5%
Продукти (MCC 5411, 5499)- 5%
Солодощі (MCC 5441, 5462) - 20%
Дитячі іграшки (MCC 5945) - 20%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 14:44
Re: Укрексiмбанк
АЛЬ,ФА зажигает в декабре
АЗС (MCC 5541,5542, 5983) - 5%
Кафе (MCC 5812, 5814) - 5%
Одяг (MCC 5611, 5621, 5651, 5691, 5699)- 5%
Продукти (MCC 5411, 5499)- 5%
Солодощі (MCC 5441, 5462) - 20%
Дитячі іграшки (MCC 5945) - 20%
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
Додано: Пон 03 гру, 2018 14:47
Re: Укрексiмбанк
правда грязными и мона выбрать тока 3 категории, но то такЭ
Симе есть о чем задуматься и поменьше кочевряжиться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 гру, 2018 15:47
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:29
этот праздник щедрости только в декабре или на постоянной основе? Выплата реальными деньгами или какими то алфа-фантиками?
.......
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:31
Re: Укрексiмбанк
можно ли бесплатно пополнить платину без похода в отделение?
.......
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:42
СЕПом хіба не безплатно?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:04
Тільки грудень.
Виплата гривнями, але є нюанси.
Деталі - на гілці Альфи.
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:17
Re: Укрексiмбанк
да-да, нуна понимать как:
вартість покупки в 50 грн перетворюється в "близько 6211 бонусів"
Думаю, шо скоро в апликухе у Аллы появится таки кешью-калякулятор, но я уже тренеруюсь на логорифмической линейке
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:32
в тарифах написано входной сеп 0,5%
.......
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