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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 559560561562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:22

Re: Укрексiмбанк

А % по новогоднему шото не капнули, точнее - в 14.00 не было.
Может таки не 1, а в день открытия, кто уже проверил?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59

  valya написав:А % по новогоднему шото не капнули, точнее - в 14.00 не было.
Может таки не 1, а в день открытия, кто уже проверил?

Мне в 12:50 капнули % сёня.
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