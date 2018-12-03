А % по новогоднему шото не капнули, точнее - в 14.00 не было.
Может таки не 1, а в день открытия, кто уже проверил?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:22
Re: Укрексiмбанк
А % по новогоднему шото не капнули, точнее - в 14.00 не было.
Может таки не 1, а в день открытия, кто уже проверил?
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Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59
Мне в 12:50 капнули % сёня.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:31
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