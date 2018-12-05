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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:22
А % по новогоднему шото не капнули, точнее - в 14.00 не было.
Может таки не 1, а в день открытия, кто уже проверил?
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valya
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Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59
valya написав:
А % по новогоднему шото не капнули, точнее - в 14.00 не было.
Может таки не 1, а в день открытия, кто уже проверил?
Мне в 12:50 капнули % сёня.
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kreuz
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:31
kreuz написав: valya написав:
А % по новогоднему шото не капнули, точнее - в 14.00 не было.
Может таки не 1, а в день открытия, кто уже проверил?
Мне в 12:50 капнули % сёня.
И мне тоже - в 12-51
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Stringer
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:41
Комуналку бонусами оплатить можно?
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
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Sergiys2009
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:44
Sergiys2009 написав:
Комуналку бонусами оплатить можно?
Конечно..., только она вчера пропала
"Сервис недоступен в связи с проведением технических работ.
Приносим извинения за временные неудобства."
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Stringer
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:34
Stringer написав: Sergiys2009 написав:
Комуналку бонусами оплатить можно?
Конечно..., только она вчера пропала
"Сервис недоступен в связи с проведением технических работ.
Приносим извинения за временные неудобства."
Такое почти всегда
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guntherhouse777
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:32
Вечір добрий. Підкажіть, скільки в середньому триває оформлення/виготовлення Visa Platinum, бо пишуть, що близько трьох годин, за обідню перерву можна не встигнути... Дякую.
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extreme_lviv_ua
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:56
extreme_lviv_ua написав:
Вечір добрий. Підкажіть, скільки в середньому триває оформлення/виготовлення Visa Platinum, бо пишуть, що близько трьох годин, за обідню перерву можна не встигнути... Дякую.
Оформление, если без очереди - 20 минут максимум, изготовление - 5 рабочих дней
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Stringer
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