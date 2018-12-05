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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 560561562563>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:22

Re: Укрексiмбанк

А % по новогоднему шото не капнули, точнее - в 14.00 не было.
Может таки не 1, а в день открытия, кто уже проверил?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59

  valya написав:А % по новогоднему шото не капнули, точнее - в 14.00 не было.
Может таки не 1, а в день открытия, кто уже проверил?

Мне в 12:50 капнули % сёня.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:31

  kreuz написав:
  valya написав:А % по новогоднему шото не капнули, точнее - в 14.00 не было.
Может таки не 1, а в день открытия, кто уже проверил?

Мне в 12:50 капнули % сёня.

И мне тоже - в 12-51
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:41

Комуналку бонусами оплатить можно?
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
Sergiys2009
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:44

  Sergiys2009 написав:Комуналку бонусами оплатить можно?

Конечно..., только она вчера пропала :(
"Сервис недоступен в связи с проведением технических работ.
Приносим извинения за временные неудобства."
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:34

  Stringer написав:
  Sergiys2009 написав:Комуналку бонусами оплатить можно?

Конечно..., только она вчера пропала :(
"Сервис недоступен в связи с проведением технических работ.
Приносим извинения за временные неудобства."

Такое почти всегда
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:32

Re: Укрексiмбанк

Вечір добрий. Підкажіть, скільки в середньому триває оформлення/виготовлення Visa Platinum, бо пишуть, що близько трьох годин, за обідню перерву можна не встигнути... Дякую.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:56

  extreme_lviv_ua написав:Вечір добрий. Підкажіть, скільки в середньому триває оформлення/виготовлення Visa Platinum, бо пишуть, що близько трьох годин, за обідню перерву можна не встигнути... Дякую.

Оформление, если без очереди - 20 минут максимум, изготовление - 5 рабочих дней
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:18

Re: Укрексiмбанк

Как банк конвертирует, если валюта карты доллар а списали евро - по своему курсу или курсу мпс?
Тут https://www.eximb.com/rus/personal/card ... nsactions/ об этом не сказано, может кто то сталкивался?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:33

  Stringer написав:Как банк конвертирует, если валюта карты доллар а списали евро - по своему курсу или курсу мпс?
Тут https://www.eximb.com/rus/personal/card ... nsactions/ об этом не сказано, может кто то сталкивался?

Опыта не имею, но поскольку по этим валютам у банка есть свои курсы и покупки, и продажи по карточным операциям, которые публикуются ежедневно - боюсь что конвертить они буду "нехорошо" - через гривну + накинут 1% сверху.
Flamingo
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