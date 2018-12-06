|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 08:35
Flamingo написав:
Опыта не имею, но поскольку по этим валютам у банка есть свои курсы и покупки, и продажи по карточным операциям, которые публикуются ежедневно - боюсь что конвертить они буду "нехорошо" - через гривну + накинут 1% сверху.
Нужна практика, банк государственный, в прошлом был замечен в положительном конвертировании... 1% понятно, важно чей будет курс - банка или мпс
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8604
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 1192 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:32
Stringer
проверено - курс конвертации будет банка, который указывают на сайте.
При этом сначала спишут на 6+ % больше, но потом пересчитывают.
update: не внимательно прочитал вопрос, конвертацию US -> EUR не проверял, написал о ГРН -> US/EUR
-
ulisse
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 07.10.08
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:56
Уже 3 месяца платил карточкой Голд УкрЭксим за коммунальные платежи по реквизитам в ОСМД через Портмоне ком и получал 3% бонус (карточка Голд) минус 1,5% и 3 грн за платеж. При платежке в 1000 грн получается 30грн (бонус) - 18грн (комиссия) = 12грн (прибыль).
А сейчас урезали бонус до 0,5% только за платежи монополистам (свет, газ) или всем (включая ОСМД)???
Оформил себе на всякий случай Викенд от ТасКом. Там вроде 2%. Что подскажете делать?
-
OleksaKoval
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 06.11.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:05
OleksaKoval написав:
А сейчас урезали бонус до 0,5% только за платежи монополистам (свет, газ) или всем (включая ОСМД)???
Оформил себе на всякий случай Викенд от ТасКом. Там вроде 2%. Что подскажете делать?
Всем, кто дает МСС4900 - коммуналка
Платите Виикой(2%) или Б5 -- там акция именно на коммуналку до конца года - 5%... А мож вот Тася посмотрит на Симу, которая раскидывается клиентурой, и продлит аХцию еще на квартальчик
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26661
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2121 раз.
- Подякували: 3071 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 07 гру, 2018 07:44
Stringer написав: Flamingo написав:
Опыта не имею, но поскольку по этим валютам у банка есть свои курсы и покупки, и продажи по карточным операциям, которые публикуются ежедневно - боюсь что конвертить они буду "нехорошо" - через гривну + накинут 1% сверху.
Нужна практика, банк государственный, в прошлом был замечен в положительном конвертировании... 1% понятно, важно чей будет курс - банка или мпс
Воо, можете попробовать раскрутить этот ребус: покупка 7го, списание 9го
Оплата (аренды машинки) долларового счета евровой картой! И это в Греции так химичили!!
Комиссия за конверт. удержана в евро.
09.07.2018 07.07.2018 Visa Gold 306,28 Купівля ESP SANT JOAN D A GOLDCAR СУМА:353,34 ВАЛЮТА: USD КОМІСІЯ:3,01 ВАЛЮТА: EUR
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26661
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2121 раз.
- Подякували: 3071 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:51
Подскажите, есть ли возможность пополнить карту без комиссии без посещения отделения?
-
Art_ja
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 22.05.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:53
clientage написав:
Оплата (аренды машинки) долларового счета евровой картой! И это в Греции
так химичили!!
Комиссия за конверт. удержана в евро.
09.07.2018 07.07.2018 Visa Gold 306,28 Купівля ESP SANT JOAN
D A GOLDCAR СУМА:353,34 ВАЛЮТА: USD КОМІСІЯ:3,01 ВАЛЮТА: EUR
А точно в Греции? по тексту на Испанию очень похоже.
И Сан-Жуан это ИМХО что-то недалеко от Барселоны
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 1091
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:12
Flamingo написав: clientage написав:
Оплата (аренды машинки) долларового счета евровой картой! И это в Греции
так химичили!!
Комиссия за конверт. удержана в евро.
09.07.2018 07.07.2018 Visa Gold 306,28 Купівля ESP SANT JOAN
D A GOLDCAR СУМА:353,34 ВАЛЮТА: USD КОМІСІЯ:3,01 ВАЛЮТА: EUR
А точно в Греции? по тексту на Испанию очень похоже.
И Сан-Жуан это ИМХО что-то недалеко от Барселоны
Агаа, я тож долго на ресепшене выяснял де я нахожусь. Компания то Шпаньська, но ПОС стоял на стойке в Хресыи. Весело было. Оказалось, Виза Симы не хотела отдавать гроши в евро, а вот через оплату в долларах (Виза!) платеж прошел. Но знаний языка мне не хватило сказать, шо они казлы, да и отпускное настроение было. Мне вааще показалось, шо я шото типа моментального перевода сделал на главный офис, с подтверждением подписи на дигитайзере
Потом этой картой платили по всей стране, в евро и все норм было
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26661
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2121 раз.
- Подякували: 3071 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC
, Ferlakur
, lel
, lubopytnaya
, sola
, Stringer
, Surz
, Кащей
, Кочевник
, Вкладчик1234
і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|