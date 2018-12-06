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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 560561562563

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:35

  Flamingo написав:
  Stringer написав:Как банк конвертирует, если валюта карты доллар а списали евро - по своему курсу или курсу мпс?
Тут https://www.eximb.com/rus/personal/card ... nsactions/ об этом не сказано, может кто то сталкивался?

Опыта не имею, но поскольку по этим валютам у банка есть свои курсы и покупки, и продажи по карточным операциям, которые публикуются ежедневно - боюсь что конвертить они буду "нехорошо" - через гривну + накинут 1% сверху.

Нужна практика, банк государственный, в прошлом был замечен в положительном конвертировании... 1% понятно, важно чей будет курс - банка или мпс
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:32

Stringer
проверено - курс конвертации будет банка, который указывают на сайте.
При этом сначала спишут на 6+ % больше, но потом пересчитывают.

update: не внимательно прочитал вопрос, конвертацию US -> EUR не проверял, написал о ГРН -> US/EUR
ulisse
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:56

Оплата коммунальных по реквизитам ОСМД

Уже 3 месяца платил карточкой Голд УкрЭксим за коммунальные платежи по реквизитам в ОСМД через Портмоне ком и получал 3% бонус (карточка Голд) минус 1,5% и 3 грн за платеж. При платежке в 1000 грн получается 30грн (бонус) - 18грн (комиссия) = 12грн (прибыль).

А сейчас урезали бонус до 0,5% только за платежи монополистам (свет, газ) или всем (включая ОСМД)???
Оформил себе на всякий случай Викенд от ТасКом. Там вроде 2%. Что подскажете делать?
OleksaKoval
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:05

Re: Укрексiмбанк

  OleksaKoval написав:А сейчас урезали бонус до 0,5% только за платежи монополистам (свет, газ) или всем (включая ОСМД)???
Оформил себе на всякий случай Викенд от ТасКом. Там вроде 2%. Что подскажете делать?

Всем, кто дает МСС4900 - коммуналка
Платите Виикой(2%) или Б5 -- там акция именно на коммуналку до конца года - 5%... А мож вот Тася посмотрит на Симу, которая раскидывается клиентурой, и продлит аХцию еще на квартальчик :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 07:44

  Stringer написав:
  Flamingo написав:
  Stringer написав:Как банк конвертирует, если валюта карты доллар а списали евро - по своему курсу или курсу мпс?
Тут https://www.eximb.com/rus/personal/card ... nsactions/ об этом не сказано, может кто то сталкивался?

Опыта не имею, но поскольку по этим валютам у банка есть свои курсы и покупки, и продажи по карточным операциям, которые публикуются ежедневно - боюсь что конвертить они буду "нехорошо" - через гривну + накинут 1% сверху.

Нужна практика, банк государственный, в прошлом был замечен в положительном конвертировании... 1% понятно, важно чей будет курс - банка или мпс

Воо, можете попробовать раскрутить этот ребус: покупка 7го, списание 9го
Оплата (аренды машинки) долларового счета евровой картой! И это в Греции так химичили!!
Комиссия за конверт. удержана в евро.
09.07.2018 07.07.2018 Visa Gold 306,28 Купівля ESP SANT JOAN D A GOLDCAR СУМА:353,34 ВАЛЮТА: USD КОМІСІЯ:3,01 ВАЛЮТА: EUR
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:53

  clientage написав:Оплата (аренды машинки) долларового счета евровой картой! И это в Греции так химичили!!
Комиссия за конверт. удержана в евро.
09.07.2018 07.07.2018 Visa Gold 306,28 Купівля ESP SANT JOAN D A GOLDCAR СУМА:353,34 ВАЛЮТА: USD КОМІСІЯ:3,01 ВАЛЮТА: EUR

А точно в Греции? по тексту на Испанию очень похоже. :wink: И Сан-Жуан это ИМХО что-то недалеко от Барселоны
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:12

  Flamingo написав:
  clientage написав:Оплата (аренды машинки) долларового счета евровой картой! И это в Греции так химичили!!
Комиссия за конверт. удержана в евро.
09.07.2018 07.07.2018 Visa Gold 306,28 Купівля ESP SANT JOAN D A GOLDCAR СУМА:353,34 ВАЛЮТА: USD КОМІСІЯ:3,01 ВАЛЮТА: EUR

А точно в Греции? по тексту на Испанию очень похоже. :wink: И Сан-Жуан это ИМХО что-то недалеко от Барселоны

Агаа, я тож долго на ресепшене выяснял де я нахожусь. Компания то Шпаньська, но ПОС стоял на стойке в Хресыи. Весело было. Оказалось, Виза Симы не хотела отдавать гроши в евро, а вот через оплату в долларах (Виза!) платеж прошел. Но знаний языка мне не хватило сказать, шо они казлы, да и отпускное настроение было. Мне вааще показалось, шо я шото типа моментального перевода сделал на главный офис, с подтверждением подписи на дигитайзере :)
Потом этой картой платили по всей стране, в евро и все норм было
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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