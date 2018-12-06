clientage написав:Оплата (аренды машинки) долларового счета евровой картой! И это в Греции так химичили!! Комиссия за конверт. удержана в евро. 09.07.2018 07.07.2018 Visa Gold 306,28 Купівля ESPSANT JOAN D A GOLDCAR СУМА:353,34 ВАЛЮТА: USD КОМІСІЯ:3,01 ВАЛЮТА: EUR
А точно в Греции? по тексту на Испанию очень похоже. И Сан-Жуан это ИМХО что-то недалеко от Барселоны
Агаа, я тож долго на ресепшене выяснял де я нахожусь. Компания то Шпаньська, но ПОС стоял на стойке в Хресыи. Весело было. Оказалось, Виза Симы не хотела отдавать гроши в евро, а вот через оплату в долларах (Виза!) платеж прошел. Но знаний языка мне не хватило сказать, шо они казлы, да и отпускное настроение было. Мне вааще показалось, шо я шото типа моментального перевода сделал на главный офис, с подтверждением подписи на дигитайзере Потом этой картой платили по всей стране, в евро и все норм было
Так а по какому курсу Эксимбанк списал евро - банка или мпс? Судя по смске - мпс. Не было же никаких дополнительных списаний?
clientage написав:Оплата (аренды машинки) долларового счета евровой картой! И это в Греции так химичили!! Комиссия за конверт. удержана в евро. 09.07.2018 07.07.2018 Visa Gold 306,28 Купівля ESPSANT JOAN D A GOLDCAR СУМА:353,34 ВАЛЮТА: USD КОМІСІЯ:3,01 ВАЛЮТА: EUR
Так а по какому курсу Эксимбанк списал евро - банка или мпс? Судя по смске - мпс. Не было же никаких дополнительных списаний?
Других списаний не было. Вы ж сравнивали 353,34 доллара с 303.27 евро на 9е число ?
clientage написав:Оплата (аренды машинки) долларового счета евровой картой! И это в Греции так химичили!! Комиссия за конверт. удержана в евро. 09.07.2018 07.07.2018 Visa Gold 306,28 Купівля ESPSANT JOAN D A GOLDCAR СУМА:353,34 ВАЛЮТА: USD КОМІСІЯ:3,01 ВАЛЮТА: EUR
Так а по какому курсу Эксимбанк списал евро - банка или мпс? Судя по смске - мпс. Не было же никаких дополнительных списаний?
Других списаний не было. Вы ж сравнивали 353,34 доллара с 303.27 евро на 9е число ?
Та на любое - сразу видно, что не было двойной конвертации. Тоесть - если непонятно в какой валюте будет списание, то эксим жарит терпимо