clientage написав:Оплата (аренды машинки) долларового счета евровой картой! И это в Греции так химичили!! Комиссия за конверт. удержана в евро. 09.07.2018 07.07.2018 Visa Gold 306,28 Купівля ESPSANT JOAN D A GOLDCAR СУМА:353,34 ВАЛЮТА: USD КОМІСІЯ:3,01 ВАЛЮТА: EUR
Так а по какому курсу Эксимбанк списал евро - банка или мпс? Судя по смске - мпс. Не было же никаких дополнительных списаний?
Других списаний не было. Вы ж сравнивали 353,34 доллара с 303.27 евро на 9е число ?
clientage написав:Оплата (аренды машинки) долларового счета евровой картой! И это в Греции так химичили!! Комиссия за конверт. удержана в евро. 09.07.2018 07.07.2018 Visa Gold 306,28 Купівля ESPSANT JOAN D A GOLDCAR СУМА:353,34 ВАЛЮТА: USD КОМІСІЯ:3,01 ВАЛЮТА: EUR
Так а по какому курсу Эксимбанк списал евро - банка или мпс? Судя по смске - мпс. Не было же никаких дополнительных списаний?
Других списаний не было. Вы ж сравнивали 353,34 доллара с 303.27 евро на 9е число ?
Та на любое - сразу видно, что не было двойной конвертации. Тоесть - если непонятно в какой валюте будет списание, то эксим жарит терпимо
Думал открыть в этом банке карту/счет в фунтах. Да, говорят, без проблем. 300+ гривень за обслуживание на три года. Положить СВОИ деньги на СВОЮ карту - комиссия 0,5%. Снять СВОИ деньги со СВОЕЙ карты - комиссия. А если это? - комиссия. А если то? - комиссия.
А не офигели ли вы, дорогие банкиры? Фиг вы мои фунты получите. Буду с наличкой в Англию летать.