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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 561562563564

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:34

  Stringer написав:
  clientage написав:Оплата (аренды машинки) долларового счета евровой картой! И это в Греции так химичили!!
Комиссия за конверт. удержана в евро.
09.07.2018 07.07.2018 Visa Gold 306,28 Купівля ESP SANT JOAN D A GOLDCAR СУМА:353,34 ВАЛЮТА: USD КОМІСІЯ:3,01 ВАЛЮТА: EUR
Так а по какому курсу Эксимбанк списал евро - банка или мпс?
Судя по смске - мпс. Не было же никаких дополнительных списаний?

Других списаний не было. Вы ж сравнивали 353,34 доллара с 303.27 евро на 9е число ? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:38

  clientage написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:Оплата (аренды машинки) долларового счета евровой картой! И это в Греции так химичили!!
Комиссия за конверт. удержана в евро.
09.07.2018 07.07.2018 Visa Gold 306,28 Купівля ESP SANT JOAN D A GOLDCAR СУМА:353,34 ВАЛЮТА: USD КОМІСІЯ:3,01 ВАЛЮТА: EUR
Так а по какому курсу Эксимбанк списал евро - банка или мпс?
Судя по смске - мпс. Не было же никаких дополнительных списаний?

Других списаний не было. Вы ж сравнивали 353,34 доллара с 303.27 евро на 9е число ? :wink:

Та на любое - сразу видно, что не было двойной конвертации.
Тоесть - если непонятно в какой валюте будет списание, то эксим жарит терпимо :)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:42

  Stringer написав:
  clientage написав:Других списаний не было. Вы ж сравнивали 353,34 доллара с 303.27 евро на 9е число ? :wink:

Та на любое - сразу видно, что не было двойной конвертации.
Тоесть - если непонятно в какой валюте будет списание, то эксим жарит терпимо :)

Ну типа кросскурс 1.1651, летом меня устроило :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 26678
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:58

Думал открыть в этом банке карту/счет в фунтах.
Да, говорят, без проблем.
300+ гривень за обслуживание на три года.
Положить СВОИ деньги на СВОЮ карту - комиссия 0,5%.
Снять СВОИ деньги со СВОЕЙ карты - комиссия.
А если это? - комиссия.
А если то? - комиссия.

А не офигели ли вы, дорогие банкиры? Фиг вы мои фунты получите. Буду с наличкой в Англию летать.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:49

Burton_Hover
Вона випускається за тарифами Приватної картки. Поповнення, за наявності картки, без комісії п.2 https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf Зняття готівки дійсно платне.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 561562563564
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