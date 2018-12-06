clientage написав:Оплата (аренды машинки) долларового счета евровой картой! И это в Греции так химичили!! Комиссия за конверт. удержана в евро. 09.07.2018 07.07.2018 Visa Gold 306,28 Купівля ESPSANT JOAN D A GOLDCAR СУМА:353,34 ВАЛЮТА: USD КОМІСІЯ:3,01 ВАЛЮТА: EUR
Так а по какому курсу Эксимбанк списал евро - банка или мпс? Судя по смске - мпс. Не было же никаких дополнительных списаний?
Других списаний не было. Вы ж сравнивали 353,34 доллара с 303.27 евро на 9е число ?
clientage написав:Оплата (аренды машинки) долларового счета евровой картой! И это в Греции так химичили!! Комиссия за конверт. удержана в евро. 09.07.2018 07.07.2018 Visa Gold 306,28 Купівля ESPSANT JOAN D A GOLDCAR СУМА:353,34 ВАЛЮТА: USD КОМІСІЯ:3,01 ВАЛЮТА: EUR
Так а по какому курсу Эксимбанк списал евро - банка или мпс? Судя по смске - мпс. Не было же никаких дополнительных списаний?
Других списаний не было. Вы ж сравнивали 353,34 доллара с 303.27 евро на 9е число ?
Та на любое - сразу видно, что не было двойной конвертации. Тоесть - если непонятно в какой валюте будет списание, то эксим жарит терпимо
Думал открыть в этом банке карту/счет в фунтах. Да, говорят, без проблем. 300+ гривень за обслуживание на три года. Положить СВОИ деньги на СВОЮ карту - комиссия 0,5%. Снять СВОИ деньги со СВОЕЙ карты - комиссия. А если это? - комиссия. А если то? - комиссия.
А не офигели ли вы, дорогие банкиры? Фиг вы мои фунты получите. Буду с наличкой в Англию летать.
zzzzzz написав:Коллеги подскажите, ходят слухи что банк лютует при попытке открыть депо на сумму свыше 150 кгрн и вроде даже не хочет смотреть на квитанции о снятии средств из других банков.
Как открыть депо на сумму свыше 150 кгрн ?
Справок о доходах на такую сумму не имею, сделок по продаже недвижимости не проводил.
Да, слухи ходят правильные. Без доков на более 149999 не откроют никак. Сегодня сам открывал на 200тис грн, делал справки на работе. Квитанции о снятии с другого банка тут никак не проходят как в Ощадбанке.
klug написав:Burton_Hover Вона випускається за тарифами Приватної картки. Поповнення, за наявності картки, без комісії п.2 https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf Зняття готівки дійсно платне.
для открытия карты на счёт нужно закинуть минимум две абонки - т.е. для приватных первое пополнение всегда с комиссией