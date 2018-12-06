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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 562563564565>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:34

  Stringer написав:
  clientage написав:Оплата (аренды машинки) долларового счета евровой картой! И это в Греции так химичили!!
Комиссия за конверт. удержана в евро.
09.07.2018 07.07.2018 Visa Gold 306,28 Купівля ESP SANT JOAN D A GOLDCAR СУМА:353,34 ВАЛЮТА: USD КОМІСІЯ:3,01 ВАЛЮТА: EUR
Так а по какому курсу Эксимбанк списал евро - банка или мпс?
Судя по смске - мпс. Не было же никаких дополнительных списаний?

Других списаний не было. Вы ж сравнивали 353,34 доллара с 303.27 евро на 9е число ? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:38

  clientage написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:Оплата (аренды машинки) долларового счета евровой картой! И это в Греции так химичили!!
Комиссия за конверт. удержана в евро.
09.07.2018 07.07.2018 Visa Gold 306,28 Купівля ESP SANT JOAN D A GOLDCAR СУМА:353,34 ВАЛЮТА: USD КОМІСІЯ:3,01 ВАЛЮТА: EUR
Так а по какому курсу Эксимбанк списал евро - банка или мпс?
Судя по смске - мпс. Не было же никаких дополнительных списаний?

Других списаний не было. Вы ж сравнивали 353,34 доллара с 303.27 евро на 9е число ? :wink:

Та на любое - сразу видно, что не было двойной конвертации.
Тоесть - если непонятно в какой валюте будет списание, то эксим жарит терпимо :)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:42

  Stringer написав:
  clientage написав:Других списаний не было. Вы ж сравнивали 353,34 доллара с 303.27 евро на 9е число ? :wink:

Та на любое - сразу видно, что не было двойной конвертации.
Тоесть - если непонятно в какой валюте будет списание, то эксим жарит терпимо :)

Ну типа кросскурс 1.1651, летом меня устроило :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:58

Думал открыть в этом банке карту/счет в фунтах.
Да, говорят, без проблем.
300+ гривень за обслуживание на три года.
Положить СВОИ деньги на СВОЮ карту - комиссия 0,5%.
Снять СВОИ деньги со СВОЕЙ карты - комиссия.
А если это? - комиссия.
А если то? - комиссия.

А не офигели ли вы, дорогие банкиры? Фиг вы мои фунты получите. Буду с наличкой в Англию летать.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:49

Burton_Hover
Вона випускається за тарифами Приватної картки. Поповнення, за наявності картки, без комісії п.2 https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf Зняття готівки дійсно платне.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:55

Коллеги подскажите, ходят слухи что банк лютует при попытке открыть депо на сумму свыше 150 кгрн и вроде даже не хочет смотреть на квитанции о снятии средств из других банков.

Как открыть депо на сумму свыше 150 кгрн ?

Справок о доходах на такую сумму не имею, сделок по продаже недвижимости не проводил.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:05

  zzzzzz написав:Коллеги подскажите, ходят слухи что банк лютует при попытке открыть депо на сумму свыше 150 кгрн и вроде даже не хочет смотреть на квитанции о снятии средств из других банков.

Как открыть депо на сумму свыше 150 кгрн ?

Справок о доходах на такую сумму не имею, сделок по продаже недвижимости не проводил.


Да, слухи ходят правильные. Без доков на более 149999 не откроют никак.
Сегодня сам открывал на 200тис грн, делал справки на работе.
Квитанции о снятии с другого банка тут никак не проходят как в Ощадбанке.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:07

Re: Укрексiмбанк

  klug написав:Burton_Hover
Вона випускається за тарифами Приватної картки. Поповнення, за наявності картки, без комісії п.2 https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf Зняття готівки дійсно платне.


для открытия карты на счёт нужно закинуть минимум две абонки - т.е. для приватных первое пополнение всегда с комиссией
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:08

  zzzzzz написав:Коллеги подскажите, ходят слухи что банк лютует при попытке открыть депо на сумму свыше 150 кгрн и вроде даже не хочет смотреть на квитанции о снятии средств из других банков.

Как открыть депо на сумму свыше 150 кгрн ?

Справок о доходах на такую сумму не имею, сделок по продаже недвижимости не проводил.

Да принесите им справку о доходах и пусть в отделении вспотеют
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:16

Re: Укрексiмбанк

  zzzzzz написав:Как открыть депо на сумму свыше 150 кгрн ?


Мені менеджер озвучувала це кожного візиту
Сама ж порадила - заносити пару місяців :)
але акція по Новорічному має срок. Можна сказати половина вже пройшла.
+50грн !
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greenozon
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