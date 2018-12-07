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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 562563564565 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 288 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 34 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 11% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 79 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 288 Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:22 greenozon написав: zzzzzz написав: Как открыть депо на сумму свыше 150 кгрн ? Как открыть депо на сумму свыше 150 кгрн ?



Мені менеджер озвучувала це кожного візиту

Сама ж порадила - заносити пару місяців

але акція по Новорічному має срок. Можна сказати половина вже пройшла. Мені менеджер озвучувала це кожного візитуСама ж порадила - заносити пару місяцівале акція по Новорічному має срок. Можна сказати половина вже пройшла.

Средства на вклад «Новогодний» привлекаются в период с 01.11.2018 по 31.01.2019 включительно.



С каким минимальным интервалом можно заносить ? С каким минимальным интервалом можно заносить ? Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 29487 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2893 раз. Подякували: 4785 раз. Профіль 9 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:48 uaprofi написав: klug написав: Burton_Hover

Вона випускається за тарифами Приватної картки. Поповнення, за наявності картки, без комісії п.2 https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf Зняття готівки дійсно платне. Burton_HoverВона випускається за тарифами Приватної картки. Поповнення, за наявності картки, без комісії п.2... -cards.pdf Зняття готівки дійсно платне.



для открытия карты на счёт нужно закинуть минимум две абонки - т.е. для приватных первое пополнение всегда с комиссией для открытия карты на счёт нужно закинуть минимум две абонки - т.е. для приватных первое пополнение всегда с комиссией

Куди закинути, якщо продукт ще не відкритий? Менеджер вас розводить, або сама не тямить. Куди закинути, якщо продукт ще не відкритий? Менеджер вас розводить, або сама не тямить. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2748 З нами з: 18.08.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 367 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:35 zzzzzz написав: Коллеги подскажите, ходят слухи что банк лютует при попытке открыть депо на сумму свыше 150 кгрн и вроде даже не хочет смотреть на квитанции о снятии средств из других банков.



Как открыть депо на сумму свыше 150 кгрн ?



Справок о доходах на такую сумму не имею, сделок по продаже недвижимости не проводил. Коллеги подскажите, ходят слухи что банк лютует при попытке открыть депо на сумму свыше 150 кгрн и вроде даже не хочет смотреть на квитанции о снятии средств из других банков.Как открыть депо на сумму свыше 150 кгрн ?Справок о доходах на такую сумму не имею, сделок по продаже недвижимости не проводил.



Надо принести документ о доходах за последние 10 лет:

- продажа недвижимости

- продажа машины

- продажа акций

- справка о доходах физлица или ЧП.

Согласны учесть курс доллара тогда и сейчас. Надо принести документ о доходах за последние 10 лет:- продажа недвижимости- продажа машины- продажа акций- справка о доходах физлица или ЧП.Согласны учесть курс доллара тогда и сейчас. Andi_30 Повідомлень: 192 З нами з: 25.05.12 Подякував: 58 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:11 Re: Укрексiмбанк Andi_30 написав: Надо принести документ о доходах за последние 10 лет:

- продажа недвижимости

- продажа машины

- продажа акций

- справка о доходах физлица или ЧП.

Согласны учесть курс доллара тогда и сейчас. Надо принести документ о доходах за последние 10 лет:- продажа недвижимости- продажа машины- продажа акций- справка о доходах физлица или ЧП.Согласны учесть курс доллара тогда и сейчас.



Занес больше Фонда за один раз. Мне наоборот делали упор на чеки , чеки давайте. Чеков нету (банкоматные сьемы ,берег деревья) - принес договор с Ощада и выписку движений по карточному счету.

Делали вид, что решали коллегиально - победила жадность (вспотели, что план по депозитам выполним). ВЫДЕРЛИ с рук оригинал выписки по карточному счету , договор в руки даже не взяли. В опроснике милостиво попросили указать ОДНО из прошлых мест работы и период. Сейчас не работаю и нигде не отсвечиваю.

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Пройдя 5! разных банков по данной тематике убедился о ФРИВОЛЬНОМ подходе к финмону. Никто его досконально не знает, трактует на свое усмотрение , но.... всегда получалось в пользу депочеловека. Занес больше Фонда за один раз. Мне наоборот делали упор на чеки , чеки давайте. Чеков нету (банкоматные сьемы ,берег деревья) - принес договор с Ощада и выписку движений по карточному счету.Делали вид, что решали коллегиально - победила жадность (вспотели, что план по депозитам выполним). ВЫДЕРЛИ с рук оригинал выписки по карточному счету , договор в руки даже не взяли. В опроснике милостиво попросили указать ОДНО из прошлых мест работы и период. Сейчас не работаю и нигде не отсвечиваю.*********************************************************Пройдя 5! разных банков по данной тематике убедился о ФРИВОЛЬНОМ подходе к финмону. Никто его досконально не знает, трактует на свое усмотрение , но.... всегда получалось в пользу депочеловека. Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 2642 З нами з: 23.11.14 Подякував: 577 раз. Подякували: 330 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 562563564565 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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