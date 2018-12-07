Средства на вклад «Новогодний» привлекаются в период с 01.11.2018 по 31.01.2019 включительно.
С каким минимальным интервалом можно заносить ?
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:22
С каким минимальным интервалом можно заносить ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:48
Куди закинути, якщо продукт ще не відкритий? Менеджер вас розводить, або сама не тямить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:35
Надо принести документ о доходах за последние 10 лет:
- продажа недвижимости
- продажа машины
- продажа акций
- справка о доходах физлица или ЧП.
Согласны учесть курс доллара тогда и сейчас.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:11
Re: Укрексiмбанк
Занес больше Фонда за один раз. Мне наоборот делали упор на чеки , чеки давайте. Чеков нету (банкоматные сьемы ,берег деревья) - принес договор с Ощада и выписку движений по карточному счету.
Делали вид, что решали коллегиально - победила жадность (вспотели, что план по депозитам выполним). ВЫДЕРЛИ с рук оригинал выписки по карточному счету , договор в руки даже не взяли. В опроснике милостиво попросили указать ОДНО из прошлых мест работы и период. Сейчас не работаю и нигде не отсвечиваю.
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Пройдя 5! разных банков по данной тематике убедился о ФРИВОЛЬНОМ подходе к финмону. Никто его досконально не знает, трактует на свое усмотрение , но.... всегда получалось в пользу депочеловека.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:14
а если занес\вынес и через полгода снова заносишь,
то опять требуют документы?
Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:16
В отделении сказали, что новый квартал обнуляет счетчик. Так что можно 150К в декабре + 150К в январе без бумаг.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:20
Re: Укрексiмбанк
не потребуют , сделайте себе на память бесплатную текущую выписку по счету в день выноса и храните ее. До года она действительна.
я за раз выносил с Ощада 200к - то потребовали заполнить опросник (т е пройти финмон). У них там уже письмо-табличка есть перед глазами и мой "забираю 200к" попало под действие одной из строчек.
Пришлось заполнять точь-в-точь с тем , что заполнял , так как перепроверяли и дописывал для идентичности. Документов не требовали.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:25
Re: Укрексiмбанк
месяц простоя 150к - потерянная сумма выгоды.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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