Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:20

J написав: а если занес\вынес и через полгода снова заносишь,

то опять требуют документы? а если занес\вынес и через полгода снова заносишь,то опять требуют документы?

не потребуют , сделайте себе на память бесплатную текущую выписку по счету в день выноса и храните ее. До года она действительна.я за раз выносил с Ощада 200к - то потребовали заполнить опросник (т е пройти финмон). У них там уже письмо-табличка есть перед глазами и мой "забираю 200к" попало под действие одной из строчек.Пришлось заполнять точь-в-точь с тем , что заполнял , так как перепроверяли и дописывал для идентичности. Документов не требовали.