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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 562563564565

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:22

  greenozon написав:
  zzzzzz написав:Как открыть депо на сумму свыше 150 кгрн ?


Мені менеджер озвучувала це кожного візиту
Сама ж порадила - заносити пару місяців :)
але акція по Новорічному має срок. Можна сказати половина вже пройшла.

Средства на вклад «Новогодний» привлекаются в период с 01.11.2018 по 31.01.2019 включительно.


С каким минимальным интервалом можно заносить ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:48

  uaprofi написав:
  klug написав:Burton_Hover
Вона випускається за тарифами Приватної картки. Поповнення, за наявності картки, без комісії п.2 https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf Зняття готівки дійсно платне.


для открытия карты на счёт нужно закинуть минимум две абонки - т.е. для приватных первое пополнение всегда с комиссией

Куди закинути, якщо продукт ще не відкритий? Менеджер вас розводить, або сама не тямить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:35

  zzzzzz написав:Коллеги подскажите, ходят слухи что банк лютует при попытке открыть депо на сумму свыше 150 кгрн и вроде даже не хочет смотреть на квитанции о снятии средств из других банков.

Как открыть депо на сумму свыше 150 кгрн ?

Справок о доходах на такую сумму не имею, сделок по продаже недвижимости не проводил.


Надо принести документ о доходах за последние 10 лет:
- продажа недвижимости
- продажа машины
- продажа акций
- справка о доходах физлица или ЧП.
Согласны учесть курс доллара тогда и сейчас. :!:
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:11

Re: Укрексiмбанк

  Andi_30 написав:Надо принести документ о доходах за последние 10 лет:
- продажа недвижимости
- продажа машины
- продажа акций
- справка о доходах физлица или ЧП.
Согласны учесть курс доллара тогда и сейчас.


Занес больше Фонда за один раз. Мне наоборот делали упор на чеки , чеки давайте. Чеков нету (банкоматные сьемы ,берег деревья) - принес договор с Ощада и выписку движений по карточному счету.
Делали вид, что решали коллегиально - победила жадность (вспотели, что план по депозитам выполним). ВЫДЕРЛИ с рук оригинал выписки по карточному счету , договор в руки даже не взяли. В опроснике милостиво попросили указать ОДНО из прошлых мест работы и период. Сейчас не работаю и нигде не отсвечиваю.
*********************************************************
Пройдя 5! разных банков по данной тематике убедился о ФРИВОЛЬНОМ подходе к финмону. Никто его досконально не знает, трактует на свое усмотрение , но.... всегда получалось в пользу депочеловека.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:14

а если занес\вынес и через полгода снова заносишь,
то опять требуют документы?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:16

  zzzzzz написав:
  greenozon написав:
  zzzzzz написав:Как открыть депо на сумму свыше 150 кгрн ?


Мені менеджер озвучувала це кожного візиту
Сама ж порадила - заносити пару місяців :)
але акція по Новорічному має срок. Можна сказати половина вже пройшла.

Средства на вклад «Новогодний» привлекаются в период с 01.11.2018 по 31.01.2019 включительно.


С каким минимальным интервалом можно заносить ?

В отделении сказали, что новый квартал обнуляет счетчик. Так что можно 150К в декабре + 150К в январе без бумаг.
AlexTk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:20

Re: Укрексiмбанк

  J написав:а если занес\вынес и через полгода снова заносишь,
то опять требуют документы?


не потребуют , сделайте себе на память бесплатную текущую выписку по счету в день выноса и храните ее. До года она действительна.

я за раз выносил с Ощада 200к - то потребовали заполнить опросник (т е пройти финмон). У них там уже письмо-табличка есть перед глазами и мой "забираю 200к" попало под действие одной из строчек.
Пришлось заполнять точь-в-точь с тем , что заполнял , так как перепроверяли и дописывал для идентичности. Документов не требовали.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:25

Re: Укрексiмбанк

  AlexTk написав:В отделении сказали, что новый квартал обнуляет счетчик. Так что можно 150К в декабре + 150К в январе без бумаг.


месяц простоя 150к - потерянная сумма выгоды.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 00:27

Спасибо коллеги за информацию .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 01:08

  klug написав:
  uaprofi написав:
  klug написав:Burton_Hover
Вона випускається за тарифами Приватної картки. Поповнення, за наявності картки, без комісії п.2 https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf Зняття готівки дійсно платне.


для открытия карты на счёт нужно закинуть минимум две абонки - т.е. для приватных первое пополнение всегда с комиссией

Куди закинути, якщо продукт ще не відкритий? Менеджер вас розводить, або сама не тямить.


см. стр.2 строка 11 в тарифах
uaprofi
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