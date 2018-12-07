klug написав:Burton_Hover Вона випускається за тарифами Приватної картки. Поповнення, за наявності картки, без комісії п.2 https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf Зняття готівки дійсно платне.
для открытия карты на счёт нужно закинуть минимум две абонки - т.е. для приватных первое пополнение всегда с комиссией
Куди закинути, якщо продукт ще не відкритий? Менеджер вас розводить, або сама не тямить.
Andi_30 написав:Надо принести документ о доходах за последние 10 лет: - продажа недвижимости - продажа машины - продажа акций - справка о доходах физлица или ЧП. Согласны учесть курс доллара тогда и сейчас.
Занес больше Фонда за один раз. Мне наоборот делали упор на чеки , чеки давайте. Чеков нету (банкоматные сьемы ,берег деревья) - принес договор с Ощада и выписку движений по карточному счету. Делали вид, что решали коллегиально - победила жадность (вспотели, что план по депозитам выполним). ВЫДЕРЛИ с рук оригинал выписки по карточному счету , договор в руки даже не взяли. В опроснике милостиво попросили указать ОДНО из прошлых мест работы и период. Сейчас не работаю и нигде не отсвечиваю. ********************************************************* Пройдя 5! разных банков по данной тематике убедился о ФРИВОЛЬНОМ подходе к финмону. Никто его досконально не знает, трактует на свое усмотрение , но.... всегда получалось в пользу депочеловека.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
J написав:а если занес\вынес и через полгода снова заносишь, то опять требуют документы?
не потребуют , сделайте себе на память бесплатную текущую выписку по счету в день выноса и храните ее. До года она действительна.
я за раз выносил с Ощада 200к - то потребовали заполнить опросник (т е пройти финмон). У них там уже письмо-табличка есть перед глазами и мой "забираю 200к" попало под действие одной из строчек. Пришлось заполнять точь-в-точь с тем , что заполнял , так как перепроверяли и дописывал для идентичности. Документов не требовали.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
klug написав:Burton_Hover Вона випускається за тарифами Приватної картки. Поповнення, за наявності картки, без комісії п.2 https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf Зняття готівки дійсно платне.
для открытия карты на счёт нужно закинуть минимум две абонки - т.е. для приватных первое пополнение всегда с комиссией
Куди закинути, якщо продукт ще не відкритий? Менеджер вас розводить, або сама не тямить.