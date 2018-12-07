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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 05:50
Burton_Hover написав:
Думал открыть в этом банке карту/счет в фунтах.
Да, говорят, без проблем.
300+ гривень за обслуживание на три года.
Положить СВОИ деньги на СВОЮ карту - комиссия 0,5%.
Снять СВОИ деньги со СВОЕЙ карты - комиссия.
А если это? - комиссия.
А если то? - комиссия.
А не офигели ли вы, дорогие банкиры? Фиг вы мои фунты получите. Буду с наличкой в Англию летать.
Надо было все го лишь положить тысячу на депозит и получить бесплатную карту без комиссий
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Додано: Суб 08 гру, 2018 12:38
Неделю назад занёс на праздничный 7кб, эквивалент 196. Никаких вопросов не возникало. Филия на бул-кудрявской
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Додано: Суб 08 гру, 2018 14:11
Панове, вже заблукала в повідомленнях на гілці, допоможіть, будь ласка.
Якщо заносиш на Новорічний $ в еквіваленті більше 180кг, то потрібна довідка про доходи. Копія підійде? А то я на них не наберуся оригіналів.
При відкритті депозиту яка картка відкривається і чи безкоштовна вона?
Який механізм безкомісійного внесення готівкових коштів ($) на депо і подальшого безкомісійного зняття?
Буду вдячна за відповіді.
V9RFGEX Отримайте +50 грн.
«Промо-код» при оформленні заявки на участі в акції «Бонус до депозиту»: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 14:18
asp написав:
Панове, вже заблукала в повідомленнях на гілці, допоможіть, будь ласка.
Якщо заносиш на Новорічний $ в еквіваленті більше 180кг, то потрібна довідка про доходи. Копія підійде? А то я на них не наберуся оригіналів.
При відкритті депозиту яка картка відкривається і чи безкоштовна вона?
Який механізм безкомісійного внесення готівкових коштів ($) на депо і подальшого безкомісійного зняття?
Буду вдячна за відповіді.
Довідку оригінал скопіюють а оригінал Вам повернуть.
Карту Візу Голд можна на халяву взяти.
Пряме внесення і зняття через касу без комісії.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 08 гру, 2018 14:25
Квесторе_поверніться
Дякую за відповіді, Квесторе.
А ще одне питаннячко: ІКБ під цю картку завести можна буде без плати, чи потрібно ще гривневу картку наколядувати?
Мені якось спокійніше, коли я можу бачити, як вони на депорахунку сидять і як проценти капають
V9RFGEX Отримайте +50 грн.
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asp
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Додано: Суб 08 гру, 2018 14:44
Подскажите пожалуйста по депозитным картам SMS информирование платное, а то в тарифах смотрю 10 грн в месяц? Как можно отключить это СМС информирование и можно ли пользоваться интернет банкингом без СМС?
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slasva
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Додано: Суб 08 гру, 2018 14:50
slasva написав:
Подскажите пожалуйста по депозитным картам SMS информирование платное, а то в тарифах смотрю 10 грн в месяц? Как можно отключить это СМС информирование и можно ли пользоваться интернет банкингом без СМС?
платное для каждой карты отдельно, в т.ч. допки
Но если подключить ИБ за 72грн/год, то СМС-инфо в ходит в абонку того ИБ
ПС. Кстати, с платинум-клиента тож сняли 72грн абонки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 08 гру, 2018 14:55
clientage написав: slasva написав:
Подскажите пожалуйста по депозитным картам SMS информирование платное, а то в тарифах смотрю 10 грн в месяц? Как можно отключить это СМС информирование и можно ли пользоваться интернет банкингом без СМС?
платное для каждой карты отдельно, в т.ч. допки
Но если подключить ИБ за 72грн/год, то СМС-инфо в ходит в абонку того ИБ
ПС. Кстати, с платинум-клиента тож сняли 72грн абонки
Тоeсть просто получить карту, ничeго нe дeлать, а только дополнитeльно подключить интeрнeт банкинг? В таком случаe интeрнeт банкинг будeт вмeстe с СМС по картe и получится дeшeвлe, чeм было бы просто сомо СМС по карте?
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slasva
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Додано: Суб 08 гру, 2018 14:57
clientage Он неправильно подключал. Тут есть на форуме бесплатный алгоритм.
Сначала бесплатная Платина(500т+)- потом бесплатный ИБ. У моих не сняли.
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lel
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Додано: Суб 08 гру, 2018 15:11
lel написав:clientage
Он неправильно подключал. Тут есть на форуме бесплатный алгоритм.
Сначала бесплатная Платина(500т+)- потом бесплатный ИБ. У моих не сняли.
какой алгоритм после получения платины?
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J
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