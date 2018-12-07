Додано: Суб 08 гру, 2018 14:11

Панове, вже заблукала в повідомленнях на гілці, допоможіть, будь ласка.



Якщо заносиш на Новорічний $ в еквіваленті більше 180кг, то потрібна довідка про доходи. Копія підійде? А то я на них не наберуся оригіналів.



При відкритті депозиту яка картка відкривається і чи безкоштовна вона?



Який механізм безкомісійного внесення готівкових коштів ($) на депо і подальшого безкомісійного зняття?

Буду вдячна за відповіді.

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