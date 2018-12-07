slasva написав:Подскажите пожалуйста по депозитным картам SMS информирование платное, а то в тарифах смотрю 10 грн в месяц? Как можно отключить это СМС информирование и можно ли пользоваться интернет банкингом без СМС?
платное для каждой карты отдельно, в т.ч. допки Но если подключить ИБ за 72грн/год, то СМС-инфо в ходит в абонку того ИБ
ПС. Кстати, с платинум-клиента тож сняли 72грн абонки
slasva написав:Подскажите пожалуйста по депозитным картам SMS информирование платное, а то в тарифах смотрю 10 грн в месяц? Как можно отключить это СМС информирование и можно ли пользоваться интернет банкингом без СМС?
платное для каждой карты отдельно, в т.ч. допки Но если подключить ИБ за 72грн/год, то СМС-инфо в ходит в абонку того ИБ
ПС. Кстати, с платинум-клиента тож сняли 72грн абонки
Каким образом?
менеджер напечатала квитанцию и клиент внес в кассу
asp написав:Квесторе_поверніться Дякую за відповіді, Квесторе. А ще одне питаннячко: ІКБ під цю картку завести можна буде без плати, чи потрібно ще гривневу картку наколядувати? Мені якось спокійніше, коли я можу бачити, як вони на депорахунку сидять і як проценти капають
В мене була гривнева зарплатна...якщо тільки валютні не знаю. Але підозрюю що за 72 грн і ІБ і СМС інформування в одному стакані навіть по валютній.
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slasva написав:Подскажите пожалуйста по депозитным картам SMS информирование платное, а то в тарифах смотрю 10 грн в месяц? Как можно отключить это СМС информирование и можно ли пользоваться интернет банкингом без СМС?
платное для каждой карты отдельно, в т.ч. допки Но если подключить ИБ за 72грн/год, то СМС-инфо в ходит в абонку того ИБ
ПС. Кстати, с платинум-клиента тож сняли 72грн абонки
Каким образом?
Сняли с карты абонку в 1х числах декабря. При общении с саппортом выяснилось, шо открытие ИБ то бесплатно: оно ВСЕМ! бесплатно. А вот обслуживание для ВСЕХ 72грн/год Пришлось чуток поправить корону