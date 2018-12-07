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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 565566567568>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:19

  J написав:
  lel написав:clientage Он неправильно подключал. Тут есть на форуме бесплатный алгоритм.
Сначала бесплатная Платина(500т+)- потом бесплатный ИБ. У моих не сняли.

какой алгоритм после получения платины?

Сначала получаем бесплатную Платину, затем подключаем бесплатный ИБ.
https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... vat_cards/
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:26

  lel написав:
  J написав:
  lel написав:clientage Он неправильно подключал. Тут есть на форуме бесплатный алгоритм.
Сначала бесплатная Платина(500т+)- потом бесплатный ИБ. У моих не сняли.

какой алгоритм после получения платины?

Сначала получаем бесплатную Платину, затем подключаем бесплатный ИБ.
https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... vat_cards/

когда ни менеджер ни клиент не знает про эту бесплатность,
то алгоритм не срабатывает
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:50

  clientage написав:
  slasva написав:Подскажите пожалуйста по депозитным картам SMS информирование платное, а то в тарифах смотрю 10 грн в месяц? Как можно отключить это СМС информирование и можно ли пользоваться интернет банкингом без СМС?

платное для каждой карты отдельно, в т.ч. допки
Но если подключить ИБ за 72грн/год, то СМС-инфо в ходит в абонку того ИБ :)

ПС. Кстати, с платинум-клиента тож сняли 72грн абонки :cry:

Каким образом?
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:51

  Stringer написав:
  clientage написав:
  slasva написав:Подскажите пожалуйста по депозитным картам SMS информирование платное, а то в тарифах смотрю 10 грн в месяц? Как можно отключить это СМС информирование и можно ли пользоваться интернет банкингом без СМС?

платное для каждой карты отдельно, в т.ч. допки
Но если подключить ИБ за 72грн/год, то СМС-инфо в ходит в абонку того ИБ :)

ПС. Кстати, с платинум-клиента тож сняли 72грн абонки :cry:

Каким образом?

менеджер напечатала квитанцию и клиент внес в кассу
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:57

  J написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:платное для каждой карты отдельно, в т.ч. допки
Но если подключить ИБ за 72грн/год, то СМС-инфо в ходит в абонку того ИБ :)

ПС. Кстати, с платинум-клиента тож сняли 72грн абонки :cry:

Каким образом?

менеджер напечатала квитанцию и клиент внес в кассу

Тоесть, не с клиента сняли, а клиент добровольно заплатил за бесплатную услугу?
Ну такое бывает
С меня так "сняли" комиссию за страховки
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:16

  asp написав:Квесторе_поверніться Дякую за відповіді, Квесторе.
А ще одне питаннячко: ІКБ під цю картку завести можна буде без плати, чи потрібно ще гривневу картку наколядувати?
Мені якось спокійніше, коли я можу бачити, як вони на депорахунку сидять і як проценти капають :)

В мене була гривнева зарплатна...якщо тільки валютні не знаю.
Але підозрюю що за 72 грн і ІБ і СМС інформування в одному стакані навіть по валютній.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:30

  Stringer написав:
  clientage написав:
  slasva написав:Подскажите пожалуйста по депозитным картам SMS информирование платное, а то в тарифах смотрю 10 грн в месяц? Как можно отключить это СМС информирование и можно ли пользоваться интернет банкингом без СМС?

платное для каждой карты отдельно, в т.ч. допки
Но если подключить ИБ за 72грн/год, то СМС-инфо в ходит в абонку того ИБ :)

ПС. Кстати, с платинум-клиента тож сняли 72грн абонки :cry:

Каким образом?

Сняли с карты абонку в 1х числах декабря.
При общении с саппортом выяснилось, шо открытие ИБ то бесплатно: оно ВСЕМ! бесплатно. А вот обслуживание для ВСЕХ 72грн/год :)
Пришлось чуток поправить корону :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:34

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:Пришлось чуток поправить корону


Д1ди предсказали лето 2019 буде жарким. За Смой тоже не заржавеет, будет же отток с Новоричного. Народ так активно заносит, заносит.... Дай то Бог всем потом вынести
:-) :-):-):-):-):-)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:40

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:При общении с саппортом выяснилось, шо открытие ИБ то бесплатно: оно ВСЕМ! бесплатно. А вот обслуживание для ВСЕХ 72грн/год


а можно поподробніше?
на сайті дійсно дивна формуліровка

http://prntscr.com/lsd09a

але вона є лише в дорогих картах,
в голді і нижче получається навіть підключення платне?
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:43

  Goodman написав:
  clientage написав:Пришлось чуток поправить корону


Д1ди предсказали лето 2019 буде жарким. За Смой тоже не заржавеет, будет же отток с Новоричного. Народ так активно заносит, заносит.... Дай то Бог всем потом вынести
:-) :-):-):-):-):-)

да за Кабмином не заржавеет, перетрахают((с) Батька) всех субсидантов очередной раз та й усьоо :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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