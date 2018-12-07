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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 565566567568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:54

  clientage написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:платное для каждой карты отдельно, в т.ч. допки
Но если подключить ИБ за 72грн/год, то СМС-инфо в ходит в абонку того ИБ :)

ПС. Кстати, с платинум-клиента тож сняли 72грн абонки :cry:

Каким образом?

Сняли с карты абонку в 1х числах декабря.
При общении с саппортом выяснилось, шо открытие ИБ то бесплатно: оно ВСЕМ! бесплатно. А вот обслуживание для ВСЕХ 72грн/год :)
Пришлось чуток поправить корону :mrgreen:

Тоесть списалась через год после подключения?
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:18

Re: Укрексiмбанк

  Stringer написав:Тоесть списалась через год после подключения?


в тарифах 6 грн за мисяць.
72 грн/год - народ драматизирует расходы на ИБ.
будьте реалистами
Востаннє редагувалось Goodman в Суб 08 гру, 2018 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:19

  Stringer написав:
  clientage написав:Сняли с карты абонку в 1х числах декабря.
При общении с саппортом выяснилось, шо открытие ИБ то бесплатно: оно ВСЕМ! бесплатно. А вот обслуживание для ВСЕХ 72грн/год :)
Пришлось чуток поправить корону :mrgreen:

Тоесть списалась через год после подключения?

ну как всегда списалось, ежегодно, по графику
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 565566567568
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