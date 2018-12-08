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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 566567568569>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:54

  clientage написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:платное для каждой карты отдельно, в т.ч. допки
Но если подключить ИБ за 72грн/год, то СМС-инфо в ходит в абонку того ИБ :)

ПС. Кстати, с платинум-клиента тож сняли 72грн абонки :cry:

Каким образом?

Сняли с карты абонку в 1х числах декабря.
При общении с саппортом выяснилось, шо открытие ИБ то бесплатно: оно ВСЕМ! бесплатно. А вот обслуживание для ВСЕХ 72грн/год :)
Пришлось чуток поправить корону :mrgreen:

Тоесть списалась через год после подключения?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:18

Re: Укрексiмбанк

  Stringer написав:Тоесть списалась через год после подключения?


в тарифах 6 грн за мисяць.
72 грн/год - народ драматизирует расходы на ИБ.
будьте реалистами
Востаннє редагувалось Goodman в Суб 08 гру, 2018 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:19

  Stringer написав:
  clientage написав:Сняли с карты абонку в 1х числах декабря.
При общении с саппортом выяснилось, шо открытие ИБ то бесплатно: оно ВСЕМ! бесплатно. А вот обслуживание для ВСЕХ 72грн/год :)
Пришлось чуток поправить корону :mrgreen:

Тоесть списалась через год после подключения?

ну как всегда списалось, ежегодно, по графику
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:22

  clientage написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:Сняли с карты абонку в 1х числах декабря.
При общении с саппортом выяснилось, шо открытие ИБ то бесплатно: оно ВСЕМ! бесплатно. А вот обслуживание для ВСЕХ 72грн/год :)
Пришлось чуток поправить корону :mrgreen:

Тоесть списалась через год после подключения?

ну как всегда списалось, ежегодно, по графику

Не для всех. Есть еще и тариф 1,44 грн/год.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 06:03

EximBonus

работает ли вариант:
пополнить мобильники этими бонусам и потом из Киевстара, например, на карту за 4% облаличить.

~60к грн получается ~40$ если платить GOLD

Эта тема работает?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 09:29

  proftpd66 написав:EximBonus

работает ли вариант:
пополнить мобильники этими бонусам и потом из Киевстара, например, на карту за 4% облаличить.

~60к грн получается ~40$ если платить GOLD

Эта тема работает?

Для голда лимит трат под который будет кэшбек 3%- 18 кгрн в месяц. Потом ставка кэшбека будет снижена. То есть 60кгрн вам придётся осваивать >3 месяцев.
И возникает вопрос зачем терять 4% на обнале через КС если теми же ликвидными сертификатами Ашане, окко и т. П. не теряется этот %
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 09:53

  clientage написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:Сняли с карты абонку в 1х числах декабря.
При общении с саппортом выяснилось, шо открытие ИБ то бесплатно: оно ВСЕМ! бесплатно. А вот обслуживание для ВСЕХ 72грн/год :)
Пришлось чуток поправить корону :mrgreen:

Тоесть списалась через год после подключения?

ну как всегда списалось, ежегодно, по графику

Ага, клиент подключил иб за деньги, потом стал платинум клиентом, а с него продолжают списывать абонку?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 10:51

  Stringer написав:Ага, клиент подключил иб за деньги, потом стал платинум клиентом, а с него продолжают списывать абонку?

Нее. Подключение ВСЕМ (и платинум и голду и классик) бесплатное. И ежегодная абонка за обслуживание всем 72грн/год :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 10:57

  mustbe написав:
  clientage написав:если чуток глубже задуматься, вспомнить про абонку и геморр с б/н пополнением, то Сима Pt выйдет дето с КБ-4.58%...4,35% чистыми... фантиками :)

Откуда эти цифры ?

по Visa Pt
Соотнесение прибыли и затрат на её получение
Затраты:
- покупка карты - 1050/год,
- потеря на обнале фантика: 25грн за фантик в 500грн
Прибыль (макс!):
1000грн/мес в течение года с суммы оборота 20К/мес
А экономист-профи ещё должен учесть то, шо 1050 мы платим сразу, а КБ возвращается нам на протяжении года.
Еще есть важным момент, шо бабитские правила и тарифы меняются мнгновенно без предупреждений в худшую сторону для клиента :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:13

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:потеря на обнале фантика: 25грн за фантик в 500грн

Ну, фантики то ликвидные.
Совсем не обязательно их обналичивать.

  clientage написав:Прибыль (макс!):
1000грн/мес в течение года с суммы оборота 20К/мес

Это по одной карте.
Но карт может быть и чуть больше )
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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