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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 16:54
clientage написав: Stringer написав: clientage написав:
платное для каждой карты отдельно, в т.ч. допки
Но если подключить ИБ за 72грн/год, то СМС-инфо в ходит в абонку того ИБ
ПС. Кстати, с платинум-клиента тож сняли 72грн абонки
Каким образом?
Сняли с карты абонку в 1х числах декабря.
При общении с саппортом выяснилось, шо открытие ИБ то бесплатно: оно ВСЕМ! бесплатно. А вот обслуживание для ВСЕХ 72грн/год
Пришлось чуток поправить корону
Тоесть списалась через год после подключения?
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Stringer
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Додано: Суб 08 гру, 2018 17:18
Stringer написав:
Тоесть списалась через год после подключения?
в тарифах 6 грн за мисяць.
72 грн/год - народ драматизирует расходы на ИБ.
будьте реалистами
Востаннє редагувалось Goodman
в Суб 08 гру, 2018 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Суб 08 гру, 2018 17:19
Stringer написав: clientage написав:
Сняли с карты абонку в 1х числах декабря.
При общении с саппортом выяснилось, шо открытие ИБ то бесплатно: оно ВСЕМ! бесплатно. А вот обслуживание для ВСЕХ 72грн/год
Пришлось чуток поправить корону
Тоесть списалась через год после подключения?
ну как всегда списалось, ежегодно, по графику
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 08 гру, 2018 22:22
clientage написав: Stringer написав: clientage написав:
Сняли с карты абонку в 1х числах декабря.
При общении с саппортом выяснилось, шо открытие ИБ то бесплатно: оно ВСЕМ! бесплатно. А вот обслуживание для ВСЕХ 72грн/год
Пришлось чуток поправить корону
Тоесть списалась через год после подключения?
ну как всегда списалось, ежегодно, по графику
Не для всех. Есть еще и тариф 1,44 грн/год.
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pavyak
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Додано: Нед 09 гру, 2018 06:03
EximBonus
работает ли вариант:
пополнить мобильники этими бонусам и потом из Киевстара, например, на карту за 4% облаличить.
~60к грн получается ~40$ если платить GOLD
Эта тема работает?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: Нед 09 гру, 2018 09:29
proftpd66 написав:EximBonus
работает ли вариант:
пополнить мобильники этими бонусам и потом из Киевстара, например, на карту за 4% облаличить.
~60к грн получается ~40$ если платить GOLD
Эта тема работает?
Для голда лимит трат под который будет кэшбек 3%- 18 кгрн в месяц. Потом ставка кэшбека будет снижена. То есть 60кгрн вам придётся осваивать >3 месяцев.
И возникает вопрос зачем терять 4% на обнале через КС если теми же ликвидными сертификатами Ашане, окко и т. П. не теряется этот %
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Flamingo
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Додано: Нед 09 гру, 2018 09:53
clientage написав: Stringer написав: clientage написав:
Сняли с карты абонку в 1х числах декабря.
При общении с саппортом выяснилось, шо открытие ИБ то бесплатно: оно ВСЕМ! бесплатно. А вот обслуживание для ВСЕХ 72грн/год
Пришлось чуток поправить корону
Тоесть списалась через год после подключения?
ну как всегда списалось, ежегодно, по графику
Ага, клиент подключил иб за деньги, потом стал платинум клиентом, а с него продолжают списывать абонку?
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Stringer
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Додано: Нед 09 гру, 2018 10:51
Stringer написав:
Ага, клиент подключил иб за деньги, потом стал платинум клиентом, а с него продолжают списывать абонку?
Нее. Подключение ВСЕМ (и платинум и голду и классик) бесплатное. И ежегодная абонка за обслуживание всем 72грн/год
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 09 гру, 2018 10:57
mustbe написав: clientage написав:
если чуток глубже задуматься, вспомнить про абонку и геморр с б/н пополнением, то Сима Pt выйдет дето с КБ-4.58%...4,35% чистыми... фантиками
Откуда эти цифры ?
по Visa Pt
Соотнесение прибыли и затрат на её получение
Затраты:
- покупка карты - 1050/год,
- потеря на обнале фантика: 25грн за фантик в 500грн
Прибыль (макс!):
1000грн/мес в течение года с суммы оборота 20К/мес
А экономист-профи ещё должен учесть то, шо 1050 мы платим сразу, а КБ возвращается нам на протяжении года.
Еще есть важным момент, шо бабитские правила и тарифы меняются мнгновенно без предупреждений в худшую сторону для клиента
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 09 гру, 2018 11:13
clientage написав:
потеря на обнале фантика: 25грн за фантик в 500грн
Ну, фантики то ликвидные.
Совсем не обязательно их обналичивать.
clientage написав:
Прибыль (макс!):
1000грн/мес в течение года с суммы оборота 20К/мес
Это по одной карте.
Но карт может быть и чуть больше )
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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