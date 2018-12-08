clientage написав:потеря на обнале фантика: 25грн за фантик в 500грн
Ну, фантики то ликвидные. Совсем не обязательно их обналичивать.
Я имел ввиду, шо, например при оплате фантиком ОККО или Ашана 500грн, я не дополучу КБ в виде 25грн Т.е. реальная стоимость фантика меньше на 5%, а КБ-5 превращается 5*0,95=4,75%.. вот, шо такое реально высоколиквидные фантики
Востаннє редагувалось clientage в Нед 09 гру, 2018 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Vint написав:Если занести доллары (500+ кгрн), то платина в грн положена? Если депо на месяц, то какой срок льготной платины?
Нет, должен быть депо и в грн Льготная Платина выдается под депо от 6мес, дето в Тарифах есть ремарка на этот счет Хотя я вот готов поэкспериментировать в конце зимы и таки попробовать при годовых инвалюных вкладах на сумму 100К+ разместиться на 30К на 7дневном Хотя если бабиты будут продолжать в том же духе, то може мне уже Платина и не понадобится
эт наши Организатор Программы – компания «ECOPAY LLC» зарегистрирована согласно законодательства Латвийской Республики (местонахождения: Бабитский край, Бабитская волость, Дзилнусиемс, «Джури», LV-2107). https://bonus.eximb.com/ru/terms_of_services
работает ли вариант: пополнить мобильники этими бонусам и потом из Киевстара, например, на карту за 4% облаличить.
~60к грн получается ~40$ если платить GOLD
Эта тема работает?
Для голда лимит трат под который будет кэшбек 3%- 18 кгрн в месяц. Потом ставка кэшбека будет снижена. То есть 60кгрн вам придётся осваивать >3 месяцев. И возникает вопрос зачем терять 4% на обнале через КС если теми же ликвидными сертификатами Ашане, окко и т. П. не теряется этот %
1) каркулятор показывает ~1200грн при ~85к. для GOLD и 1400грн для Платины 60к 2) я не нашел в парнерах Ашан. В бонусы надо поменять на сертификат? ну если любители Ашана, то да.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847