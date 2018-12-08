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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 566567568569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:26

  mustbe написав:
  clientage написав:потеря на обнале фантика: 25грн за фантик в 500грн

Ну, фантики то ликвидные.
Совсем не обязательно их обналичивать.

  clientage написав:Прибыль (макс!):
1000грн/мес в течение года с суммы оборота 20К/мес

Это по одной карте.
Но карт может быть и чуть больше )

Допка к платине уже 700 грн.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:52

  mustbe написав:
  clientage написав:потеря на обнале фантика: 25грн за фантик в 500грн

Ну, фантики то ликвидные.
Совсем не обязательно их обналичивать.

Я имел ввиду, шо, например при оплате фантиком ОККО или Ашана 500грн, я не дополучу КБ в виде 25грн :) :)
Т.е. реальная стоимость фантика меньше на 5%, а КБ-5 превращается 5*0,95=4,75%.. вот, шо такое реально высоколиквидные фантики :lol:
Востаннє редагувалось clientage в Нед 09 гру, 2018 11:55, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:53

Если занести доллары (500+ кгрн), то платина в грн положена?
Если депо на месяц, то какой срок льготной платины?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:56

  Vint написав:Если занести доллары (500+ кгрн), то платина в грн положена?
Если депо на месяц, то какой срок льготной платины?

Нет, должен быть депо и в грн
Льготная Платина выдается под депо от 6мес, дето в Тарифах есть ремарка на этот счет :(
Хотя я вот готов поэкспериментировать в конце зимы и таки попробовать при годовых инвалюных вкладах на сумму 100К+ разместиться на 30К на 7дневном :)
Хотя если бабиты будут продолжать в том же духе, то може мне уже Платина и не понадобится :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:33

  clientage написав:, бабиты ,

кто это?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:36

  J написав:
  clientage написав:, бабиты ,

кто это?

эт наши :lol:
Организатор Программы – компания «ECOPAY LLC» зарегистрирована согласно законодательства Латвийской Республики (местонахождения: Бабитский край, Бабитская волость, Дзилнусиемс, «Джури», LV-2107).
https://bonus.eximb.com/ru/terms_of_services
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:41

  clientage написав:,
Льготная Платина выдается под депо от 6мес, дето в Тарифах есть ремарка на этот счет :(,

новогодний подходит?
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J
Подходит...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:56

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:EximBonus

работает ли вариант:
пополнить мобильники этими бонусам и потом из Киевстара, например, на карту за 4% облаличить.

~60к грн получается ~40$ если платить GOLD

Эта тема работает?

Для голда лимит трат под который будет кэшбек 3%- 18 кгрн в месяц. Потом ставка кэшбека будет снижена. То есть 60кгрн вам придётся осваивать >3 месяцев.
И возникает вопрос зачем терять 4% на обнале через КС если теми же ликвидными сертификатами Ашане, окко и т. П. не теряется этот %


1) каркулятор показывает ~1200грн при ~85к. для GOLD и 1400грн для Платины 60к
2) я не нашел в парнерах Ашан. В бонусы надо поменять на сертификат? ну если любители Ашана, то да.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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