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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 567568569570 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 288 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 34 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 11% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 79 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 288 Додано: Нед 09 гру, 2018 14:08 clientage написав: mustbe написав: clientage написав: если чуток глубже задуматься, вспомнить про абонку и геморр с б/н пополнением, то Сима Pt выйдет дето с КБ-4.58%...4,35% чистыми... фантиками если чуток глубже задуматься, вспомнить про абонку и геморр с б/н пополнением, то Сима Pt выйдет дето с КБ-4.58%...4,35% чистыми... фантиками

Откуда эти цифры ? Откуда эти цифры ?

по Visa Pt

Соотнесение прибыли и затрат на её получение

Затраты:

- покупка карты - 1050/год,

по Visa PtСоотнесение прибыли и затрат на её получениеЗатраты:- покупка карты - 1050/год,

Я ещё считал, что на 100к депозитах в этом банке на процентах теряется ещё 1000 гривен, по сравнению с другими банками. Но это было год назад.



Возвращаясь к теме, поднятой в ветке монобанка:

Да, я и там писал, что над вопросом "брать или не брать" (платину) можно и нужно думать. Но когда она уже есть, и деньги, заплаченные за неё, уже не вернуть, то какие могут быть причины пользоваться какой-то другой картой, а не этой (кроме очевидных - закончился лимит или ограниченная категория)? Ведь, как ни крути, никакая другая карта не даёт возврата хотя бы столько же, даже со всеми теоретическими процентами по грейс-периоду. Вариант "некуда девать здешние фантики" также исключается, ибо, если карта уже оформлена, значит, всё же есть куда девать. Да, есть ещё вариант с "жывотными" или "сладостями", но это, всё же, разово, да и то перспективка "нацарювать" рублей 50, с которыми потом не знать, что делать.

Еще есть важным момент, шо бабитские правила и тарифы меняются мнгновенно без предупреждений в худшую сторону для клиента

А в лучшую сторону крайне редко где меняется, и с большой помпой обычно. Вот когда дозакручиваются гаек до фактического выравнивания условий с остальными, тогда и всё. Я ещё считал, что на 100к депозитах в этом банке на процентах теряется ещё 1000 гривен, по сравнению с другими банками. Но это было год назад.Возвращаясь к теме, поднятой в ветке монобанка:Да, я и там писал, что над вопросом "брать или не брать" (платину) можно и нужно думать. Но когда она уже есть, и деньги, заплаченные за неё, уже не вернуть, то какие могут быть причины пользоваться какой-то другой картой, а не этой (кроме очевидных - закончился лимит или ограниченная категория)? Ведь, как ни крути, никакая другая карта не даёт возврата хотя бы столько же, даже со всеми теоретическими процентами по грейс-периоду. Вариант "некуда девать здешние фантики" также исключается, ибо, если карта уже оформлена, значит, всё же есть куда девать. Да, есть ещё вариант с "жывотными" или "сладостями", но это, всё же, разово, да и то перспективка "нацарювать" рублей 50, с которыми потом не знать, что делать.А в лучшую сторону крайне редко где меняется, и с большой помпой обычно. Вот когда дозакручиваются гаек до фактического выравнивания условий с остальными, тогда и всё. M-Audio Повідомлень: 1410 З нами з: 23.03.11 Подякував: 231 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 гру, 2018 14:20 clientage написав: Stringer написав: Ага, клиент подключил иб за деньги, потом стал платинум клиентом, а с него продолжают списывать абонку? Ага, клиент подключил иб за деньги, потом стал платинум клиентом, а с него продолжают списывать абонку?

Нее. Подключение ВСЕМ (и платинум и голду и классик) бесплатное. И ежегодная абонка за обслуживание всем 72грн/год Нее. Подключение ВСЕМ (и платинум и голду и классик) бесплатное. И ежегодная абонка за обслуживание всем 72грн/год

Ничего не пойму, вроде ж для платиновых бесплатно? Ничего не пойму, вроде ж для платиновых бесплатно? Stringer Повідомлень: 8622 З нами з: 23.01.13 Подякував: 254 раз. Подякували: 1197 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 567568569570 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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