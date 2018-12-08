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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 567568569570

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:08

  clientage написав:
  mustbe написав:
  clientage написав:если чуток глубже задуматься, вспомнить про абонку и геморр с б/н пополнением, то Сима Pt выйдет дето с КБ-4.58%...4,35% чистыми... фантиками :)

Откуда эти цифры ?

по Visa Pt
Соотнесение прибыли и затрат на её получение
Затраты:
- покупка карты - 1050/год,

Я ещё считал, что на 100к депозитах в этом банке на процентах теряется ещё 1000 гривен, по сравнению с другими банками. Но это было год назад.

Возвращаясь к теме, поднятой в ветке монобанка:
Да, я и там писал, что над вопросом "брать или не брать" (платину) можно и нужно думать. Но когда она уже есть, и деньги, заплаченные за неё, уже не вернуть, то какие могут быть причины пользоваться какой-то другой картой, а не этой (кроме очевидных - закончился лимит или ограниченная категория)? Ведь, как ни крути, никакая другая карта не даёт возврата хотя бы столько же, даже со всеми теоретическими процентами по грейс-периоду. Вариант "некуда девать здешние фантики" также исключается, ибо, если карта уже оформлена, значит, всё же есть куда девать. Да, есть ещё вариант с "жывотными" или "сладостями", но это, всё же, разово, да и то перспективка "нацарювать" рублей 50, с которыми потом не знать, что делать.
Еще есть важным момент, шо бабитские правила и тарифы меняются мнгновенно без предупреждений в худшую сторону для клиента :mrgreen:

А в лучшую сторону крайне редко где меняется, и с большой помпой обычно. Вот когда дозакручиваются гаек до фактического выравнивания условий с остальными, тогда и всё.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:20

  clientage написав:
  Stringer написав:Ага, клиент подключил иб за деньги, потом стал платинум клиентом, а с него продолжают списывать абонку?

Нее. Подключение ВСЕМ (и платинум и голду и классик) бесплатное. И ежегодная абонка за обслуживание всем 72грн/год :wink:

Ничего не пойму, вроде ж для платиновых бесплатно?
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:29

  pavyak написав:Не для всех. Есть еще и тариф 1,44 грн/год.

Подтверждаю, недавно, 1,44/год. Но где в тарифах - не вижу?
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:43

  valya написав:
  pavyak написав:Не для всех. Есть еще и тариф 1,44 грн/год.

Подтверждаю, недавно, 1,44/год. Но где в тарифах - не вижу?

Для зарплатникофф
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:44

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:Ага, клиент подключил иб за деньги, потом стал платинум клиентом, а с него продолжают списывать абонку?

Нее. Подключение ВСЕМ (и платинум и голду и классик) бесплатное. И ежегодная абонка за обслуживание всем 72грн/год :wink:

Ничего не пойму, вроде ж для платиновых бесплатно?

ну нет же
там в заманухе указано "подключение бесплатно"... так оно для ВСЕХ бесплатно
а обслуживание - платно, тож для всеХ :)
Эт развод от марХетоЛогофф
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:58

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:так оно для ВСЕХ бесплатно

На сторінці чітко вказано що лише для дорогих карт
звідки інфа що для усіх?

яких резон тоді взагалі згадувати ІБ в рекламі класу карт..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:43

  clientage написав:
  valya написав:
  pavyak написав:Не для всех. Есть еще и тариф 1,44 грн/год.

Подтверждаю, недавно, 1,44/год. Но где в тарифах - не вижу?

Для зарплатникофф


зарплатники давно на общих основаниях 72 грн.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:43

Re: Укрексiмбанк

  greenozon написав:яких резон тоді взагалі згадувати ІБ в рекламі класу карт..

да просто так :shock:
марХетологЫ -- они такииие марХетологЫ

  IMPRINTER написав:зарплатники давно на общих основаниях 72 грн.

так тада нема уже по 1.44
небойсь када-то был Информационный за эти гроши, а щас все пообЪединяли :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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