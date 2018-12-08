Додано: Нед 09 гру, 2018 14:08

clientage написав: mustbe написав: clientage написав: если чуток глубже задуматься, вспомнить про абонку и геморр с б/н пополнением, то Сима Pt выйдет дето с КБ-4.58%...4,35% чистыми... фантиками если чуток глубже задуматься, вспомнить про абонку и геморр с б/н пополнением, то Сима Pt выйдет дето с КБ-4.58%...4,35% чистыми... фантиками

Откуда эти цифры ? Откуда эти цифры ?

по Visa Pt

Соотнесение прибыли и затрат на её получение

Затраты:

- покупка карты - 1050/год,

по Visa PtСоотнесение прибыли и затрат на её получениеЗатраты:- покупка карты - 1050/год,

Еще есть важным момент, шо бабитские правила и тарифы меняются мнгновенно без предупреждений в худшую сторону для клиента

Я ещё считал, что на 100к депозитах в этом банке на процентах теряется ещё 1000 гривен, по сравнению с другими банками. Но это было год назад.Возвращаясь к теме, поднятой в ветке монобанка:Да, я и там писал, что над вопросом "брать или не брать" (платину) можно и нужно думать. Но когда она уже есть, и деньги, заплаченные за неё, уже не вернуть, то какие могут быть причины пользоваться какой-то другой картой, а не этой (кроме очевидных - закончился лимит или ограниченная категория)? Ведь, как ни крути, никакая другая карта не даёт возврата хотя бы столько же, даже со всеми теоретическими процентами по грейс-периоду. Вариант "некуда девать здешние фантики" также исключается, ибо, если карта уже оформлена, значит, всё же есть куда девать. Да, есть ещё вариант с "жывотными" или "сладостями", но это, всё же, разово, да и то перспективка "нацарювать" рублей 50, с которыми потом не знать, что делать.А в лучшую сторону крайне редко где меняется, и с большой помпой обычно. Вот когда дозакручиваются гаек до фактического выравнивания условий с остальными, тогда и всё.