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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:57
klug написав:
Завжди були на загальних, але зарплата + кредитка = 1,44 грн/рік за Стандартний
не совсем завжды ) я помню времена, когда для зарплатников было в неск. раз меньше абонка )
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Додано: Пон 10 гру, 2018 11:51
clientage написав: Stringer написав: clientage написав:
Нее. Подключение ВСЕМ (и платинум и голду и классик) бесплатное. И ежегодная абонка за обслуживание всем 72грн/год
Ничего не пойму, вроде ж для платиновых бесплатно?
ну нет же
там в заманухе указано "подключение бесплатно"... так оно для ВСЕХ бесплатно
а обслуживание - платно, тож для всеХ
Эт развод от марХетоЛогофф
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