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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 568569570571

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:57

  klug написав:Завжди були на загальних, але зарплата + кредитка = 1,44 грн/рік за Стандартний


не совсем завжды ) я помню времена, когда для зарплатников было в неск. раз меньше абонка )
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:51

  clientage написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:Нее. Подключение ВСЕМ (и платинум и голду и классик) бесплатное. И ежегодная абонка за обслуживание всем 72грн/год :wink:

Ничего не пойму, вроде ж для платиновых бесплатно?

ну нет же
там в заманухе указано "подключение бесплатно"... так оно для ВСЕХ бесплатно
а обслуживание - платно, тож для всеХ :)
Эт развод от марХетоЛогофф

Самки собак :evil:
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