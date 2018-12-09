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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:57
klug написав:
Завжди були на загальних, але зарплата + кредитка = 1,44 грн/рік за Стандартний
не совсем завжды ) я помню времена, когда для зарплатников было в неск. раз меньше абонка )
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Додано: Пон 10 гру, 2018 11:51
clientage написав: Stringer написав: clientage написав:
Нее. Подключение ВСЕМ (и платинум и голду и классик) бесплатное. И ежегодная абонка за обслуживание всем 72грн/год
Ничего не пойму, вроде ж для платиновых бесплатно?
ну нет же
там в заманухе указано "подключение бесплатно"... так оно для ВСЕХ бесплатно
а обслуживание - платно, тож для всеХ
Эт развод от марХетоЛогофф
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Додано: Пон 10 гру, 2018 13:05
Только что наткнулся на информацию, что в Укрэксиме не отдали депозит якобы из-за введения ВП. Чтобы не превращалось всё в слухи, кто-то может прокомментировать тут?
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Gippo
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Додано: Пон 10 гру, 2018 13:08
Gippo написав:
Только что наткнулся на информацию, что в Укрэксиме не отдали депозит якобы из-за введения ВП. Чтобы не превращалось всё в слухи, кто-то может прокомментировать тут?
Киньте ссылку - народ прокомментирует...
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бульбик
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Додано: Пон 10 гру, 2018 13:11
Да нет у меня ссылки. Просто подбираю сейчас банк для депозита. Один из вариантов - Укрєксим. И мне тут сказали, чтобы я присмотрелся поаккуратней. Т.к. якобы только закончившийся депозит не отдали клиенту в Запорожье по этой причине. Поэтому решил узнать у местных обитателей ветки. Последние несколько страниц прочитал - вроде бы ничего подозрительного.
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Gippo
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Додано: Пон 10 гру, 2018 13:24
Gippo написав:
Да нет у меня ссылки. Просто подбираю сейчас банк для депозита. Один из вариантов - Укрєксим. И мне тут сказали, чтобы я присмотрелся поаккуратней. Т.к. якобы только закончившийся депозит не отдали клиенту в Запорожье по этой причине. Поэтому решил узнать у местных обитателей ветки. Последние несколько страниц прочитал - вроде бы ничего подозрительного.
Ну на заборе тоже много чего написано... Нам подавай конкретного человека, что такое сказал.
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maxim2014
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Додано: Пон 10 гру, 2018 13:27
Gippo написав:
Да нет у меня ссылки. Просто подбираю сейчас банк для депозита. Один из вариантов - Укрєксим. И мне тут сказали, чтобы я присмотрелся поаккуратней. Т.к. якобы только закончившийся депозит не отдали клиенту в Запорожье по этой причине. Поэтому решил узнать у местных обитателей ветки. Последние несколько страниц прочитал - вроде бы ничего подозрительного.
Ну тогда нечего волны гонять
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бульбик
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