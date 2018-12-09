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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 569570571572>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:57

  klug написав:Завжди були на загальних, але зарплата + кредитка = 1,44 грн/рік за Стандартний


не совсем завжды ) я помню времена, когда для зарплатников было в неск. раз меньше абонка )
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:51

  clientage написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:Нее. Подключение ВСЕМ (и платинум и голду и классик) бесплатное. И ежегодная абонка за обслуживание всем 72грн/год :wink:

Ничего не пойму, вроде ж для платиновых бесплатно?

ну нет же
там в заманухе указано "подключение бесплатно"... так оно для ВСЕХ бесплатно
а обслуживание - платно, тож для всеХ :)
Эт развод от марХетоЛогофф

Самки собак :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:05

Re: Укрексiмбанк

Только что наткнулся на информацию, что в Укрэксиме не отдали депозит якобы из-за введения ВП. Чтобы не превращалось всё в слухи, кто-то может прокомментировать тут?
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:08

  Gippo написав:Только что наткнулся на информацию, что в Укрэксиме не отдали депозит якобы из-за введения ВП. Чтобы не превращалось всё в слухи, кто-то может прокомментировать тут?

Киньте ссылку - народ прокомментирует...
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:11

Re: Укрексiмбанк

Да нет у меня ссылки. Просто подбираю сейчас банк для депозита. Один из вариантов - Укрєксим. И мне тут сказали, чтобы я присмотрелся поаккуратней. Т.к. якобы только закончившийся депозит не отдали клиенту в Запорожье по этой причине. Поэтому решил узнать у местных обитателей ветки. Последние несколько страниц прочитал - вроде бы ничего подозрительного.
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:24

  Gippo написав:Да нет у меня ссылки. Просто подбираю сейчас банк для депозита. Один из вариантов - Укрєксим. И мне тут сказали, чтобы я присмотрелся поаккуратней. Т.к. якобы только закончившийся депозит не отдали клиенту в Запорожье по этой причине. Поэтому решил узнать у местных обитателей ветки. Последние несколько страниц прочитал - вроде бы ничего подозрительного.

Ну на заборе тоже много чего написано... Нам подавай конкретного человека, что такое сказал.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:27

  Gippo написав:Да нет у меня ссылки. Просто подбираю сейчас банк для депозита. Один из вариантов - Укрєксим. И мне тут сказали, чтобы я присмотрелся поаккуратней. Т.к. якобы только закончившийся депозит не отдали клиенту в Запорожье по этой причине. Поэтому решил узнать у местных обитателей ветки. Последние несколько страниц прочитал - вроде бы ничего подозрительного.

Ну тогда нечего волны гонять
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:19

  IMPRINTER написав:
  klug написав:Завжди були на загальних, але зарплата + кредитка = 1,44 грн/рік за Стандартний


не совсем завжды ) я помню времена, когда для зарплатников было в неск. раз меньше абонка )

Хіба при Кучмі :-) За 10 років обслуговування це перша поблажка для "своїх".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:36

  Gippo написав:Да нет у меня ссылки. Просто подбираю сейчас банк для депозита. Один из вариантов - Укрєксим. И мне тут сказали, чтобы я присмотрелся поаккуратней. Т.к. якобы только закончившийся депозит не отдали клиенту в Запорожье по этой причине. Поэтому решил узнать у местных обитателей ветки. Последние несколько страниц прочитал - вроде бы ничего подозрительного.

Джерело інфо в студію...
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:55

Re: Укрексiмбанк

  Gippo написав:Только что наткнулся на информацию, что в Укрэксиме не отдали депозит якобы из-за введения ВП. Чтобы не превращалось всё в слухи, кто-то может прокомментировать тут?


Как говорила Milf из отделения - тело упадет обратно на карту.
Действительно могут не отдать - лимит по карте зажать , лимит в банкомате понизить и в кассе дурковать. Других вариантов нет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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