Лимиты в ИБ меняются на раз-два. Теоретически проблема может только с валютой, а гривну можно вытащить сотней способов.
Недавно краем уха слышал, как одна милфа шепталась с целью заноса 2 фондов на 1 лицо с целью сохранить выручку от продажи бетона. На что получила одобрительный ответ. Тоже Запорожье.
Ну и по-мелочи "норот" получает переводы, покупает валюту и т.п.
Так что "деньги есть".
Скорее всего "невыдача" имеет более глубокие причины. Хотя может и манагеры не хотят портить себе статистику вконце года, перед премиями