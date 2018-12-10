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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 569570571572 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 288 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 34 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 11% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 79 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 288 Додано: Пон 10 гру, 2018 19:31 Goodman написав: Как говорила Milf из отделения - тело упадет обратно на карту.

Действительно могут не отдать - лимит по карте зажать , лимит в банкомате понизить и в кассе дурковать. Других вариантов нет. Как говорила Milf из отделения - тело упадет обратно на карту.Действительно могут не отдать - лимит по карте зажать , лимит в банкомате понизить и в кассе дурковать. Других вариантов нет.

Лимиты в ИБ меняются на раз-два. Теоретически проблема может только с валютой, а гривну можно вытащить сотней способов.



Недавно краем уха слышал, как одна милфа шепталась с целью заноса 2 фондов на 1 лицо с целью сохранить выручку от продажи бетона. На что получила одобрительный ответ. Тоже Запорожье.



Ну и по-мелочи "норот" получает переводы, покупает валюту и т.п.



Так что "деньги есть".



Скорее всего "невыдача" имеет более глубокие причины. Хотя может и манагеры не хотят портить себе статистику вконце года, перед премиями Лимиты в ИБ меняются на раз-два. Теоретически проблема может только с валютой, а гривну можно вытащить сотней способов.Недавно краем уха слышал, как одна милфа шепталась с целью заноса 2 фондов на 1 лицо с целью сохранить выручку от продажи бетона. На что получила одобрительный ответ. Тоже Запорожье.Ну и по-мелочи "норот" получает переводы, покупает валюту и т.п.Так что "деньги есть".Скорее всего "невыдача" имеет более глубокие причины. Хотя может и манагеры не хотят портить себе статистику вконце года, перед премиями Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Повідомлень: 6720 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4407 раз. Подякували: 1597 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 19:36 Gippo написав: Да нет у меня ссылки. Просто подбираю сейчас банк для депозита. Один из вариантов - Укрєксим. И мне тут сказали, чтобы я присмотрелся поаккуратней. Т.к. якобы только закончившийся депозит не отдали клиенту в Запорожье по этой причине. Поэтому решил узнать у местных обитателей ветки. Последние несколько страниц прочитал - вроде бы ничего подозрительного. Да нет у меня ссылки. Просто подбираю сейчас банк для депозита. Один из вариантов - Укрєксим. И мне тут сказали, чтобы я присмотрелся поаккуратней. Т.к. якобы только закончившийся депозит не отдали клиенту в Запорожье по этой причине. Поэтому решил узнать у местных обитателей ветки. Последние несколько страниц прочитал - вроде бы ничего подозрительного.

В харькове вообще нет никаких проблем с никакими выплатами - до доллара все выплачивают без всяких заказов.

Единственный банк, в котором ничего заранее не заказываю и обменные мелкие купюры с собой не привожу... правда отделение центральное В харькове вообще нет никаких проблем с никакими выплатами - до доллара все выплачивают без всяких заказов.Единственный банк, в котором ничего заранее не заказываю и обменные мелкие купюры с собой не привожу... правда отделение центральное Stringer Повідомлень: 8641 З нами з: 23.01.13 Подякував: 254 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 22:41 Re: Укрексiмбанк хитровигнутого підтвердження походження грошей, коли сума всіх депо поступово перевищувала 150т?



Підтвердити – не надто складно. Наприклад, форма ОК5 з порталу пенс.фонду містить всі зарплати від початку часів А добути мокру печатку в ПФ – теж, мабуть, не особлива проблема...



Але з якого дива так напружуватись? 150т внесені не однією сумою, а у різні дні. Депо який перевищив 150т – взяли.

Приводів для фіншмону – нема.

І чого це раптом, іншим банкам вистачає квитанції про видачу у якійсь конкуруючій тарі, а цей – морду верне?



Може це не вимога банку, а просто критичні дні у менегерки, і вона так "розважається"?

І можна не зважати?

Чи краще занести, бо інакше рознюняються і не заплатять % по депо? Панове, чи стикався ще хтось в цій банці з вимогами якогось, коли сума всіх депо поступово перевищувала 150т?Підтвердити – не надто складно. Наприклад, форма ОК5 з порталу пенс.фонду містить всі зарплати від початку часівА добути мокру печатку в ПФ – теж, мабуть, не особлива проблема...Але з якого дива так напружуватись? 150т внесені не однією сумою, а у різні дні. Депо який перевищив 150т – взяли.Приводів для фіншмону – нема.І чого це раптом, іншим банкам вистачає квитанції про видачу у якійсь конкуруючій тарі, а цей – морду верне?Може це не вимога банку, а просто критичні дні у менегерки, і вона так "розважається"?І можна не зважати?Чи краще занести, бо інакше рознюняються і не заплатять % по депо? А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html Bobua Повідомлень: 630 З нами з: 24.08.10 Подякував: 54 раз. Подякували: 63 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 23:16 Re: Укрексiмбанк Bobua написав: Панове, чи стикався ще хтось в цій банці з вимогами якогось хитровигнутого підтвердження походження грошей, коли сума всіх депо поступово перевищувала 150т? Панове, чи стикався ще хтось в цій банці з вимогами якогось хитровигнутого підтвердження походження грошей, коли сума всіх депо поступово перевищувала 150т?



Стикався з таким в Ощад1.

Месяц дали спокойно пожить(наверное там в Кийов1) переваривали инфо. Потом дернули по теме финмона. Ограничился тем, что пришел в отделение и переписывал опросник в связи с изменившимися обстоятельствами.

- рост доходов

- измена соц статуса

- включены доходы прошедших периодов и совокупности семьи



Bobua написав: Може це не вимога банку, а просто критичні дні у менегерки, і вона так "розважається"?

І можна не зважати?

Чи краще занести, бо інакше рознюняються і не заплатять % по депо? Може це не вимога банку, а просто критичні дні у менегерки, і вона так "розважається"?І можна не зважати?Чи краще занести, бо інакше рознюняються і не заплатять % по депо?



Сначала зайдите и обсудите. В моем случае подошла выписка по карточному счету - возврат тела депо на карточный счет и безл1ч сьемов в банкоматах (выписка на 3 стр А4). Стикався з таким в Ощад1.Месяц дали спокойно пожить(наверное там в Кийов1) переваривали инфо. Потом дернули по теме финмона. Ограничился тем, что пришел в отделение и переписывал опросник в связи с изменившимися обстоятельствами.- рост доходов- измена соц статуса- включены доходы прошедших периодов и совокупности семьиСначала зайдите и обсудите. В моем случае подошла выписка по карточному счету - возврат тела депо на карточный счет и безл1ч сьемов в банкоматах (выписка на 3 стр А4). Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 2663 З нами з: 23.11.14 Подякував: 579 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 569570571572 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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