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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 569570571572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:31

  Goodman написав:Как говорила Milf из отделения - тело упадет обратно на карту.
Действительно могут не отдать - лимит по карте зажать , лимит в банкомате понизить и в кассе дурковать. Других вариантов нет.

Лимиты в ИБ меняются на раз-два. Теоретически проблема может только с валютой, а гривну можно вытащить сотней способов.

Недавно краем уха слышал, как одна милфа шепталась с целью заноса 2 фондов на 1 лицо с целью сохранить выручку от продажи бетона. На что получила одобрительный ответ. Тоже Запорожье.

Ну и по-мелочи "норот" получает переводы, покупает валюту и т.п.

Так что "деньги есть".

Скорее всего "невыдача" имеет более глубокие причины. Хотя может и манагеры не хотят портить себе статистику вконце года, перед премиями :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:36

  Gippo написав:Да нет у меня ссылки. Просто подбираю сейчас банк для депозита. Один из вариантов - Укрєксим. И мне тут сказали, чтобы я присмотрелся поаккуратней. Т.к. якобы только закончившийся депозит не отдали клиенту в Запорожье по этой причине. Поэтому решил узнать у местных обитателей ветки. Последние несколько страниц прочитал - вроде бы ничего подозрительного.

В харькове вообще нет никаких проблем с никакими выплатами - до доллара все выплачивают без всяких заказов.
Единственный банк, в котором ничего заранее не заказываю и обменные мелкие купюры с собой не привожу... правда отделение центральное
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:41

Re: Укрексiмбанк

Панове, чи стикався ще хтось в цій банці з вимогами якогось хитровигнутого підтвердження походження грошей, коли сума всіх депо поступово перевищувала 150т?

Підтвердити – не надто складно. Наприклад, форма ОК5 з порталу пенс.фонду містить всі зарплати від початку часів :) А добути мокру печатку в ПФ – теж, мабуть, не особлива проблема...

Але з якого дива так напружуватись? 150т внесені не однією сумою, а у різні дні. Депо який перевищив 150т – взяли.
Приводів для фіншмону – нема.
І чого це раптом, іншим банкам вистачає квитанції про видачу у якійсь конкуруючій тарі, а цей – морду верне?

Може це не вимога банку, а просто критичні дні у менегерки, і вона так "розважається"?
І можна не зважати?
Чи краще занести, бо інакше рознюняються і не заплатять % по депо?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:16

Re: Укрексiмбанк

  Bobua написав:Панове, чи стикався ще хтось в цій банці з вимогами якогось хитровигнутого підтвердження походження грошей, коли сума всіх депо поступово перевищувала 150т?


Стикався з таким в Ощад1.
Месяц дали спокойно пожить(наверное там в Кийов1) переваривали инфо. Потом дернули по теме финмона. Ограничился тем, что пришел в отделение и переписывал опросник в связи с изменившимися обстоятельствами.
- рост доходов
- измена соц статуса
- включены доходы прошедших периодов и совокупности семьи

  Bobua написав:Може це не вимога банку, а просто критичні дні у менегерки, і вона так "розважається"?
І можна не зважати?
Чи краще занести, бо інакше рознюняються і не заплатять % по депо?


Сначала зайдите и обсудите. В моем случае подошла выписка по карточному счету - возврат тела депо на карточный счет и безл1ч сьемов в банкоматах (выписка на 3 стр А4).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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