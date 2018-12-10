Додано: Вів 11 гру, 2018 09:36

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Та ні...

Це побажання(?)/вимога(?) було озвучено до(!) відкриття маленького депо, який би і потягнув загальну суму вище 150т.

Якби була справжня проблема – то, припускаю, просто відмовили б у відкритті нового депо!? Але ж відкрили...

А так ("принесіть ще трошки папірців") – є відчуття, що хтось "варить воду"...

Чи, може, банк дуже вже хоче грошей (див. нетипове депо "новорічний") і розуміє можливі втрати від зведення миттєвих перешкод?

А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html