Goodman написав:Как говорила Milf из отделения - тело упадет обратно на карту. Действительно могут не отдать - лимит по карте зажать , лимит в банкомате понизить и в кассе дурковать. Других вариантов нет.
Лимиты в ИБ меняются на раз-два. Теоретически проблема может только с валютой, а гривну можно вытащить сотней способов.
Недавно краем уха слышал, как одна милфа шепталась с целью заноса 2 фондов на 1 лицо с целью сохранить выручку от продажи бетона. На что получила одобрительный ответ. Тоже Запорожье.
Ну и по-мелочи "норот" получает переводы, покупает валюту и т.п.
Так что "деньги есть".
Скорее всего "невыдача" имеет более глубокие причины. Хотя может и манагеры не хотят портить себе статистику вконце года, перед премиями
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Gippo написав:Да нет у меня ссылки. Просто подбираю сейчас банк для депозита. Один из вариантов - Укрєксим. И мне тут сказали, чтобы я присмотрелся поаккуратней. Т.к. якобы только закончившийся депозит не отдали клиенту в Запорожье по этой причине. Поэтому решил узнать у местных обитателей ветки. Последние несколько страниц прочитал - вроде бы ничего подозрительного.
В харькове вообще нет никаких проблем с никакими выплатами - до доллара все выплачивают без всяких заказов. Единственный банк, в котором ничего заранее не заказываю и обменные мелкие купюры с собой не привожу... правда отделение центральное
Панове, чи стикався ще хтось в цій банці з вимогами якогось хитровигнутого підтвердження походження грошей, коли сума всіх депо поступово перевищувала 150т?
Підтвердити – не надто складно. Наприклад, форма ОК5 з порталу пенс.фонду містить всі зарплати від початку часів А добути мокру печатку в ПФ – теж, мабуть, не особлива проблема...
Але з якого дива так напружуватись? 150т внесені не однією сумою, а у різні дні. Депо який перевищив 150т – взяли. Приводів для фіншмону – нема. І чого це раптом, іншим банкам вистачає квитанції про видачу у якійсь конкуруючій тарі, а цей – морду верне?
Може це не вимога банку, а просто критичні дні у менегерки, і вона так "розважається"? І можна не зважати? Чи краще занести, бо інакше рознюняються і не заплатять % по депо?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Bobua написав:Панове, чи стикався ще хтось в цій банці з вимогами якогось хитровигнутого підтвердження походження грошей, коли сума всіх депо поступово перевищувала 150т?
Стикався з таким в Ощад1. Месяц дали спокойно пожить(наверное там в Кийов1) переваривали инфо. Потом дернули по теме финмона. Ограничился тем, что пришел в отделение и переписывал опросник в связи с изменившимися обстоятельствами. - рост доходов - измена соц статуса - включены доходы прошедших периодов и совокупности семьи
Bobua написав:Може це не вимога банку, а просто критичні дні у менегерки, і вона так "розважається"? І можна не зважати? Чи краще занести, бо інакше рознюняються і не заплатять % по депо?
Сначала зайдите и обсудите. В моем случае подошла выписка по карточному счету - возврат тела депо на карточный счет и безл1ч сьемов в банкоматах (выписка на 3 стр А4).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Bobua написав:Панове, чи стикався ще хтось в цій банці з вимогами якогось хитровигнутого підтвердження походження грошей, коли сума всіх депо поступово перевищувала 150т?
Підтвердити – не надто складно. Наприклад, форма ОК5 з порталу пенс.фонду містить всі зарплати від початку часів А добути мокру печатку в ПФ – теж, мабуть, не особлива проблема...
Але з якого дива так напружуватись? 150т внесені не однією сумою, а у різні дні. Депо який перевищив 150т – взяли. Приводів для фіншмону – нема. І чого це раптом, іншим банкам вистачає квитанції про видачу у якійсь конкуруючій тарі, а цей – морду верне?
Може це не вимога банку, а просто критичні дні у менегерки, і вона так "розважається"? І можна не зважати? Чи краще занести, бо інакше рознюняються і не заплатять % по депо?
Экономист могла все пропустить без документов, а потом получить втык от финмона. Лучше занести, экономист точно не виновата, а с финмоном бодаться будет себе дороже
Та ні... Це побажання(?)/вимога(?) було озвучено до(!) відкриття маленького депо, який би і потягнув загальну суму вище 150т. Якби була справжня проблема – то, припускаю, просто відмовили б у відкритті нового депо!? Але ж відкрили... А так ("принесіть ще трошки папірців") – є відчуття, що хтось "варить воду"... Чи, може, банк дуже вже хоче грошей (див. нетипове депо "новорічний") і розуміє можливі втрати від зведення миттєвих перешкод?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Bobua написав:Панове, чи стикався ще хтось в цій банці з вимогами якогось хитровигнутого підтвердження походження грошей, коли сума всіх депо поступово перевищувала 150т?
1) Стикався з таким в Ощад1. Месяц дали спокойно пожить(наверное там в Кийов1) переваривали инфо. Потом дернули по теме финмона. Ограничился тем, что пришел в отделение и переписывал опросник в связи с изменившимися обстоятельствами. - рост доходов - измена соц статуса - включены доходы прошедших периодов и совокупности семьи
Bobua написав:Може це не вимога банку, а просто критичні дні у менегерки, і вона так "розважається"? І можна не зважати? Чи краще занести, бо інакше рознюняються і не заплатять % по депо?
2) Сначала зайдите и обсудите. В моем случае подошла выписка по карточному счету - возврат тела депо на карточный счет и безл1ч сьемов в банкоматах (выписка на 3 стр А4).
1) Дивно. А я в Ощаді подвійно перевищив фіншмон. А вони – навіть не писнули. Щоправда – перевищував потрошку, поступово, і, здебільшо, маленькими сумами щомісця. Може це й приспало їх увагу? І навіть потім, коли забирав більшу частину (глибоко ображений їхніми жлобськими депо-ставками) – то й тоді просто зирили поглядами скривджених Бембі, але не чіплялись за ноги. І в Укргазі трохи перевищив, і теж не нили. А от Ексім – то якийсь новий, дивний і неприємний "досвід"...
2) Та..., відчуваю, що краще занести папірці. Хоча то й гидко. Бо невже не могли самі зробити запит у податкову і все порахувати?
І вже вкотре відчуваю: як же ж вони задовбали цими своїми податками... Мало того, що я плачу їх вдвічі більше, аніж витрачаю на себе (як, мабуть і кожен депозитник: А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше ) – то ще й повинен доводити: "нате, дивіться, о який я "молодець", о скільки в мене оподаткованих доходів..." І квінтесенція всього цього (з підпису форумчанина "Вкладчик1234"): Коли ти не платиш податки – десь плаче малесенька дитинка чиновника, якій не вистачає на новий бентлі і кокаїн...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Bobua написав: 1) Дивно. А я в Ощаді подвійно перевищив фіншмон. А вони – навіть не писнули. Щоправда – перевищував потрошку, поступово, і, здебільшо, маленькими сумами щомісця. Може це й приспало їх увагу? І навіть потім, коли забирав більшу частину (глибоко ображений їхніми жлобськими депо-ставками) – то й тоді просто зирили поглядами скривджених Бембі, але не чіплялись за ноги. І в Укргазі трохи перевищив, і теж не нили. А от Ексім – то якийсь новий, дивний і неприємний "досвід"...
2) Та..., відчуваю, що краще занести папірці. Хоча то й гидко. Бо невже не могли самі зробити запит у податкову і все порахувати?
І вже вкотре відчуваю: як же ж вони задовбали цими своїми податками... Мало того, що я плачу їх вдвічі більше, аніж витрачаю на себе (як, мабуть і кожен депозитник: А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше ) – то ще й повинен доводити: "нате, дивіться, о який я "молодець", о скільки в мене оподаткованих доходів..." І квінтесенція всього цього (з підпису форумчанина "Вкладчик1234"): Коли ти не платиш податки – десь плаче малесенька дитинка чиновника, якій не вистачає на новий бентлі і кокаїн...