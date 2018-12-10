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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:51
Завітав вчора до УкрЕксіму,
заносив поважну сумму, заздалегідь підгтовувався, план А (документи на завершений депо), план Б (інше)
план А успішно провалився (депо-договір, дет. виписка по депо і по карті, з якої знімав + квитанція) - НАВІТЬ НЕ ГЛЯНУЛИ.
ні і все.
приймається (зі слів поважної жінки) -
- довідка про доходи
- податкова декларація
- продаж нерухомості, авто...
- спадщина
Документи із плану Б носили до фін. контролера.
таке от..
держ банк.
все чінно і благородно.
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greenozon
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Додано: Вів 11 гру, 2018 12:54
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Алексей77
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:14
greenozon написав:
Завітав вчора до УкрЕксіму,
заносив поважну сумму, заздалегідь підгтовувався, план А (документи на завершений депо), план Б (інше)
план А успішно провалився (депо-договір, дет. виписка по депо і по карті, з якої знімав + квитанція) - НАВІТЬ НЕ ГЛЯНУЛИ.
ні і все.
Пробачте Панове , мне не было сенсу Вас обманывать.
Я уже проходил финмон в БИСе - там договор и выписка успешно были приняты , на ЧЕКи - сказали Н Е Т с пояснением- мало ли Вы там сибе поначисляли и тд и тп.
Такой и был мой подход к симбе - те же доки . тот же человек.
А в симбе новый выворот - ЧЕКИ им давай. Чеков нету - дал выписку , мурижили и победила не буква закона , А ЖАДНОСТЬ - "моей" симбе нужно было депопортфель подтянуть. Подтянули , даже голду бесплатную сами заказали, хоть и не просил.
**************
На жадину не нужен нож,-ему покажешь медный грош
И делай с ним, что хошь!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Вів 11 гру, 2018 19:23
Если открывать Новогодний депо - никаких плюшек/бонусов от Минфина не положено ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Вів 11 гру, 2018 20:32
mustbe написав:
Если открывать Новогодний депо - никаких плюшек/бонусов от Минфина не положено ?
В плане прибавки % нет. Я подавала заявку на участие в розыгрыше денежных призов от ТОП банков, тогда это было, сейчас не вижу такого предложения, может появится. Но это так, шансы невелики.
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Oktawa
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Додано: Вів 11 гру, 2018 21:19
Oktawa написав:
сейчас не вижу такого предложения, может появится. Но это так, шансы невелики.
до 10-12-2018.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Вів 11 гру, 2018 23:56
Хтось користувався їхнім BonusBack? Я так розумію що це додатковий кешбек за перехід по реферальній ссилці. Проценти бонуса вищі ніж в аналогіних аггрегаторах. Наскільки воно надійно працює?
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Сергій
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Додано: Сер 12 гру, 2018 09:25
Подскажите, можно ли пополнить карту наличными не через кассу и банкомат. Например, ай-бокс, терминал приватбанка. У меня виза голд. Выдавалась к депозиту.
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Oktawa
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Додано: Сер 12 гру, 2018 09:31
greenozon написав:
Завітав вчора до УкрЕксіму,
заносив поважну сумму, заздалегідь підгтовувався, план А (документи на завершений депо), план Б (інше)
план А успішно провалився (депо-договір, дет. виписка по депо і по карті, з якої знімав + квитанція) - НАВІТЬ НЕ ГЛЯНУЛИ
.
ні і все.
приймається (зі слів поважної жінки) -
- довідка про доходи
- податкова декларація
- продаж нерухомості, авто...
- спадщина
Документи із плану Б носили до фін. контролера.
таке от..
держ банк.
все чінно і благородно.
сумма больше >150к, меньше такого нету?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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