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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 571572573574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:30

  Flamingo написав:
  Oktawa написав:Подскажите, можно ли пополнить карту наличными не через кассу и банкомат. Например, ай-бокс, терминал приватбанка. У меня виза голд. Выдавалась к депозиту.

А тарифы к карте почитать не бывает?
Пополнить конечно можно. Но тумба привата или Я-коробки возьмёт свой комис, а сима свой. В итоге получится не кошерно :(

І які там комісії?
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:
  Oktawa написав:Подскажите, можно ли пополнить карту наличными не через кассу и банкомат. Например, ай-бокс, терминал приватбанка. У меня виза голд. Выдавалась к депозиту.

А тарифы к карте почитать не бывает?
Пополнить конечно можно. Но тумба привата или Я-коробки возьмёт свой комис, а сима свой. В итоге получится не кошерно :(

І які там комісії?

У Симы за зачисление - 1%. У тумбы и коробки - не знаю, никогда не использовал для подобных операций, но думаю не меньше 1%
Flamingo
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Повідомлень: 1132
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  #<1 ... 571572573574
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