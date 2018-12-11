Flamingo написав:
А тарифы к карте почитать не бывает?
Пополнить конечно можно. Но тумба привата или Я-коробки возьмёт свой комис, а сима свой. В итоге получится не кошерно
І які там комісії?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:30
І які там комісії?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:41
У Симы за зачисление - 1%. У тумбы и коробки - не знаю, никогда не использовал для подобных операций, но думаю не меньше 1%
|