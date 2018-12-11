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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:30
Flamingo написав: Oktawa написав:
Подскажите, можно ли пополнить карту наличными не через кассу и банкомат. Например, ай-бокс, терминал приватбанка. У меня виза голд. Выдавалась к депозиту.
А тарифы к карте почитать не бывает?
Пополнить конечно можно. Но тумба привата или Я-коробки возьмёт свой комис, а сима свой. В итоге получится не кошерно
І які там комісії?
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:41
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав: Oktawa написав:
Подскажите, можно ли пополнить карту наличными не через кассу и банкомат. Например, ай-бокс, терминал приватбанка. У меня виза голд. Выдавалась к депозиту.
А тарифы к карте почитать не бывает?
Пополнить конечно можно. Но тумба привата или Я-коробки возьмёт свой комис, а сима свой. В итоге получится не кошерно
І які там комісії?
У Симы за зачисление - 1%. У тумбы и коробки - не знаю, никогда не использовал для подобных операций, но думаю не меньше 1%
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Flamingo
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:46
Flamingo написав:
У Симы за зачисление - 1%.
Це слід дивитись конкретний тарифний пакет.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:55
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
У Симы за зачисление - 1%.
Це слід дивитись конкретний тарифний пакет.
Oktawa конкретно написал, что карта выдавалась к депозиту. Поэтому я и вел речь о ней. Если Вы спрашивали о какой-то другой карте - надо было конкретизировать
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Flamingo
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:20
Підскажіть будь ласка, на днях почну користуватись платиною, кешбек який наколядую до нового року перенесеться на наступний рік чи потрібно буде вивести/отоваритись талонами? Дякую.
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extreme_lviv_ua
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:14
extreme_lviv_ua написав:
Підскажіть будь ласка, на днях почну користуватись платиною, кешбек який наколядую до нового року перенесеться на наступний рік чи потрібно буде вивести/отоваритись талонами? Дякую.
все переносится. Если только сима вдруг не свернет свою программу. Но даже в этом случае, думаю они дадут какое-то время, чтобы использовать бонусы.
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Flamingo
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