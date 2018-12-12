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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 571572573574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 289
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:30

  Flamingo написав:
  Oktawa написав:Подскажите, можно ли пополнить карту наличными не через кассу и банкомат. Например, ай-бокс, терминал приватбанка. У меня виза голд. Выдавалась к депозиту.

А тарифы к карте почитать не бывает?
Пополнить конечно можно. Но тумба привата или Я-коробки возьмёт свой комис, а сима свой. В итоге получится не кошерно :(

І які там комісії?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:
  Oktawa написав:Подскажите, можно ли пополнить карту наличными не через кассу и банкомат. Например, ай-бокс, терминал приватбанка. У меня виза голд. Выдавалась к депозиту.

А тарифы к карте почитать не бывает?
Пополнить конечно можно. Но тумба привата или Я-коробки возьмёт свой комис, а сима свой. В итоге получится не кошерно :(

І які там комісії?

У Симы за зачисление - 1%. У тумбы и коробки - не знаю, никогда не использовал для подобных операций, но думаю не меньше 1%
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:46

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:У Симы за зачисление - 1%.

Це слід дивитись конкретний тарифний пакет.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:У Симы за зачисление - 1%.

Це слід дивитись конкретний тарифний пакет.

Oktawa конкретно написал, что карта выдавалась к депозиту. Поэтому я и вел речь о ней. Если Вы спрашивали о какой-то другой карте - надо было конкретизировать
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:20

Re: Укрексiмбанк

Підскажіть будь ласка, на днях почну користуватись платиною, кешбек який наколядую до нового року перенесеться на наступний рік чи потрібно буде вивести/отоваритись талонами? Дякую.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:14

  extreme_lviv_ua написав:Підскажіть будь ласка, на днях почну користуватись платиною, кешбек який наколядую до нового року перенесеться на наступний рік чи потрібно буде вивести/отоваритись талонами? Дякую.
все переносится. Если только сима вдруг не свернет свою программу. Но даже в этом случае, думаю они дадут какое-то время, чтобы использовать бонусы.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 06:57

мнение свинорыла:
viewtopic.php?p=4525273#p4525273
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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