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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:22
extreme_lviv_ua написав:
Підскажіть будь ласка, на днях почну користуватись платиною, кешбек який наколядую до нового року перенесеться на наступний рік чи потрібно буде вивести/отоваритись талонами? Дякую.
Кешбек в виде бонусов (не денег)
Он переносится, обналичить (поменять на сертификаты) можно позже
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:23
Oktawa написав:
Сегодня пополняла свою карту в кассе отделения. Подала в окошко карту, деньги и паспорт. Кассир паспорт даже не взяла. На мой вопрос: а может ли другое лицо пополнить мою карту ответила утвердительно. Необычно.
До 50000грн в кассе паспорт не требуют
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