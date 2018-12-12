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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 572573574575

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 289
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:22

  extreme_lviv_ua написав:Підскажіть будь ласка, на днях почну користуватись платиною, кешбек який наколядую до нового року перенесеться на наступний рік чи потрібно буде вивести/отоваритись талонами? Дякую.

Кешбек в виде бонусов (не денег)
Он переносится, обналичить (поменять на сертификаты) можно позже
aliksey
 
Повідомлень: 14
З нами з: 04.08.18
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:23

  Oktawa написав:Сегодня пополняла свою карту в кассе отделения. Подала в окошко карту, деньги и паспорт. Кассир паспорт даже не взяла. На мой вопрос: а может ли другое лицо пополнить мою карту ответила утвердительно. Необычно.

До 50000грн в кассе паспорт не требуют
aliksey
 
Повідомлень: 14
З нами з: 04.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 572573574575
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