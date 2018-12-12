Кешбек в виде бонусов (не денег)
Он переносится, обналичить (поменять на сертификаты) можно позже
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:22
Кешбек в виде бонусов (не денег)
Он переносится, обналичить (поменять на сертификаты) можно позже
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:23
Додано: Чет 13 гру, 2018 16:07
так все равно нужно подписать чек.
А если карта на Марь Иванну, а пополняет Иван Иваныч?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 гру, 2018 21:49
В Днепре в двух отделениях требуют паспорт даже на 500грн.
На вопрос, что до 15000грн не обязательна идентификация, и многие банки пополняют без паспорта.
Ответили: у нас инструкция с паспортом любая сумма.
Додано: Чет 13 гру, 2018 22:05
Re: Укрексiмбанк
маєте на увазі в касі банку?
чи є ТСО на прийом від укрексіму в природі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 13 гру, 2018 22:06
кеш-ины есть, штук 5 стоит в отд-и на Тельмана у Киёве
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 13 гру, 2018 22:34
Re: Укрексiмбанк
не знайшов кеш-інів на сайті банку, є лише АТМ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 13 гру, 2018 22:37
В тумбе привата и в айбоксе за пополнение депозитной карты симы не возьмут комис? Ребята, ну Вы если пишете - то хоть пару страниц назад сообщения пролистайте чтобы понимать о чем речь. Форум не позволяет делать больше 3 цитирований, вот иногда с чего все началось не видно. А началось все вот так:
А теперь перечитайте свой ответ. Вот не разобравшись напишете ерунды, а кто-то возьмет и пополнит. И будет обижаться.
Додано: Чет 13 гру, 2018 22:41
А вы в открываемом списке своей области обратите внимание на "имя" банкомата. Если оно начинается с СТМ - то это кэш-ин, а если просто с АТМ - то это просто банкомет. В моей области согласно данного списка только один СТМ - в центральном отделении - его и пользую чуть ли не через день (сегодня вот дважды)- благо 24/7 и на расстоянии одной остановки
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