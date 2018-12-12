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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 572573574575

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 289
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:22

  extreme_lviv_ua написав:Підскажіть будь ласка, на днях почну користуватись платиною, кешбек який наколядую до нового року перенесеться на наступний рік чи потрібно буде вивести/отоваритись талонами? Дякую.

Кешбек в виде бонусов (не денег)
Он переносится, обналичить (поменять на сертификаты) можно позже
aliksey
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:23

  Oktawa написав:Сегодня пополняла свою карту в кассе отделения. Подала в окошко карту, деньги и паспорт. Кассир паспорт даже не взяла. На мой вопрос: а может ли другое лицо пополнить мою карту ответила утвердительно. Необычно.

До 50000грн в кассе паспорт не требуют
aliksey
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:07

  aliksey написав:
  Oktawa написав:Сегодня пополняла свою карту в кассе отделения. Подала в окошко карту, деньги и паспорт. Кассир паспорт даже не взяла. На мой вопрос: а может ли другое лицо пополнить мою карту ответила утвердительно. Необычно.

До 50000грн в кассе паспорт не требуют

так все равно нужно подписать чек.
А если карта на Марь Иванну, а пополняет Иван Иваныч?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:49

  aliksey написав:
  Oktawa написав:Сегодня пополняла свою карту в кассе отделения. Подала в окошко карту, деньги и паспорт. Кассир паспорт даже не взяла. На мой вопрос: а может ли другое лицо пополнить мою карту ответила утвердительно. Необычно.

До 50000грн в кассе паспорт не требуют


В Днепре в двух отделениях требуют паспорт даже на 500грн.
На вопрос, что до 15000грн не обязательна идентификация, и многие банки пополняют без паспорта.
Ответили: у нас инструкция с паспортом любая сумма. :(
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:05

Re: Укрексiмбанк

  Sanio написав:Депо картка готівкою при наявності самої картки поповнюється без комісії.


маєте на увазі в касі банку?
чи є ТСО на прийом від укрексіму в природі
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:06

  greenozon написав:
  Sanio написав:Депо картка готівкою при наявності самої картки поповнюється без комісії.


маєте на увазі в касі банку?
чи є ТСО на прийом від укрексіму в природі

кеш-ины есть, штук 5 стоит в отд-и на Тельмана у Киёве :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:34

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:кеш-ины есть


не знайшов кеш-інів на сайті банку, є лише АТМ
https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... ions-list/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:37

  Sanio написав:Депо картка готівкою при наявності самої картки поповнюється без комісії. 1% банк бере за безготівкове поповнення депозитної картки (СЕП, р2р) або іншою особою.

В тумбе привата и в айбоксе за пополнение депозитной карты симы не возьмут комис? :shock: Ребята, ну Вы если пишете - то хоть пару страниц назад сообщения пролистайте чтобы понимать о чем речь. Форум не позволяет делать больше 3 цитирований, вот иногда с чего все началось не видно. А началось все вот так:

  Oktawa написав:Подскажите, можно ли пополнить карту наличными не через кассу и банкомат. Например, ай-бокс, терминал приватбанка. У меня виза голд. Выдавалась к депозиту.

А теперь перечитайте свой ответ. Вот не разобравшись напишете ерунды, а кто-то возьмет и пополнит. И будет обижаться. :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:41

  greenozon написав:
  clientage написав:кеш-ины есть


не знайшов кеш-інів на сайті банку, є лише АТМ
https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... ions-list/

А вы в открываемом списке своей области обратите внимание на "имя" банкомата. Если оно начинается с СТМ - то это кэш-ин, а если просто с АТМ - то это просто банкомет. В моей области согласно данного списка только один СТМ - в центральном отделении - его и пользую чуть ли не через день (сегодня вот дважды)- благо 24/7 и на расстоянии одной остановки
Flamingo
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