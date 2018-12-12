extreme_lviv_ua написав:Підскажіть будь ласка, на днях почну користуватись платиною, кешбек який наколядую до нового року перенесеться на наступний рік чи потрібно буде вивести/отоваритись талонами? Дякую.
Кешбек в виде бонусов (не денег) Он переносится, обналичить (поменять на сертификаты) можно позже
Oktawa написав:Сегодня пополняла свою карту в кассе отделения. Подала в окошко карту, деньги и паспорт. Кассир паспорт даже не взяла. На мой вопрос: а может ли другое лицо пополнить мою карту ответила утвердительно. Необычно.
Oktawa написав:Сегодня пополняла свою карту в кассе отделения. Подала в окошко карту, деньги и паспорт. Кассир паспорт даже не взяла. На мой вопрос: а может ли другое лицо пополнить мою карту ответила утвердительно. Необычно.
До 50000грн в кассе паспорт не требуют
так все равно нужно подписать чек. А если карта на Марь Иванну, а пополняет Иван Иваныч?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Oktawa написав:Сегодня пополняла свою карту в кассе отделения. Подала в окошко карту, деньги и паспорт. Кассир паспорт даже не взяла. На мой вопрос: а может ли другое лицо пополнить мою карту ответила утвердительно. Необычно.
До 50000грн в кассе паспорт не требуют
В Днепре в двух отделениях требуют паспорт даже на 500грн. На вопрос, что до 15000грн не обязательна идентификация, и многие банки пополняют без паспорта. Ответили: у нас инструкция с паспортом любая сумма.
Sanio написав:Депо картка готівкою при наявності самої картки поповнюється без комісії. 1% банк бере за безготівкове поповнення депозитної картки (СЕП, р2р) або іншою особою.
В тумбе привата и в айбоксе за пополнение депозитной карты симы не возьмут комис? Ребята, ну Вы если пишете - то хоть пару страниц назад сообщения пролистайте чтобы понимать о чем речь. Форум не позволяет делать больше 3 цитирований, вот иногда с чего все началось не видно. А началось все вот так:
Oktawa написав:Подскажите, можно ли пополнить карту наличными не через кассу и банкомат. Например, ай-бокс, терминал приватбанка. У меня виза голд. Выдавалась к депозиту.
А теперь перечитайте свой ответ. Вот не разобравшись напишете ерунды, а кто-то возьмет и пополнит. И будет обижаться.
А вы в открываемом списке своей области обратите внимание на "имя" банкомата. Если оно начинается с СТМ - то это кэш-ин, а если просто с АТМ - то это просто банкомет. В моей области согласно данного списка только один СТМ - в центральном отделении - его и пользую чуть ли не через день (сегодня вот дважды)- благо 24/7 и на расстоянии одной остановки