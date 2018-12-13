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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 23:24
Flamingo написав:
А теперь перечитайте свой ответ. Вот не разобравшись напишете ерунды, а кто-то возьмет и пополнит. И будет обижаться.
Це була не відповідь на питання, а уточнення до вашої інформації про поповнення депокартки з комісією 1%, що у випадку поповнення готівкою з присутністю картки комісія не знімається. Апріорі зрозуміло, що йдеться про касу банку чи банкомат з кеш-іном, а не про поповнення р2р чи зовнішній переказ на рахунок картки у будь-який інший спосіб.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 23:54
Flamingo написав:
А вы в открываемом списке своей области обратите внимание на "имя" банкомата. Если оно начинается с СТМ - то это кэш-ин, а если просто с АТМ - то это просто банкомет. В моей области согласно данного списка только один СТМ - в центральном отделении - его и пользую чуть ли не через день (сегодня вот дважды)- благо 24/7 и на расстоянии одной остановки
А у моїй області так не працює. Єдиний cash-in, який я знаю, чи то зовсім не позначений, чи позначений як ATM. Важко сказати, бо за тією ж адресою є і АТМ.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:59
Будьте добренькими и подскажите уставшему страннику как в этой банке процики начисляют. По дню открытия депо или на следующий (рабочий)
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 02:15
Дядя Дима написав:
Будьте добренькими и подскажите уставшему страннику как в этой банке процики начисляют. По дню открытия депо или на следующий (рабочий)
Ви де такі щедрі банки бачили, щоб у день відкриття починали нараховувати? Починають на наступний календарний.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:27
В киеве только один кеш-ин банкомат, что говорить о других городах
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:39
Boundless написав:
В киеве только один кеш-ин банкомат, что говорить о других городах
Ишо рассс...
В Киеве на Тельмана в зоне 24/7 установлено порядка 5 кеш-инов, на Тверской (+1 квартал в сторону Либідськой) еще парочка... На Львовской пл. есть 1 кеш-ин, но там доступ тока в раб. время (весной проверял) А карта то так, админы просто бездельники у Симы
... делайте хоть что-нибудь!
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