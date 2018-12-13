Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:28

Sanio написав: Це була не відповідь на питання, а уточнення до вашої інформації про поповнення депокартки з комісією 1%, що у випадку поповнення готівкою з присутністю картки комісія не знімається. Апріорі зрозуміло, що йдеться про касу банку чи банкомат з кеш-іном, а не про поповнення р2р чи зовнішній переказ на рахунок картки у будь-який інший спосіб. Це була не відповідь на питання, а уточнення до вашої інформації про поповнення депокартки з комісією 1%, що у випадку поповнення готівкою з присутністю картки комісія не знімається. Апріорі зрозуміло, що йдеться про касу банку чи банкомат з кеш-іном, а не про поповнення р2р чи зовнішній переказ на рахунок картки у будь-який інший спосіб.

Я так понимаю, что просто признать, что мол был не прав - так не бывает. Ладно пойдем длинным путем. Итак о чем вообще шла речь?1. Oktawa задал вопрос конкретно о пополнениях депозитной карты Симы через тумбы привата и ай-боксы.2. Я ему ответил - что тумба и коробка возьмут - комис. А Сима возьмет при этом свой комис.3. Квесторе_поверніться - спросил о том какой какие там комиссии4. Я написал какой комис по депозитной карте возмет Сима5. Квесторе_поверніться - написал о том, что надо смотреть тарифы конкретного пакета.6. Я ответил что поскольку Oktawa спрашивал по депозитному пакету, то я и ответил по нему.Надо ли в этой ситуации, когда обсуждается конкретно пополнение депо-карты Симы через тумбу или коробку - уточнять что пополнение через кассу и кэш-ин банкомат бесплатно? ИМХО - данное уточнение тут абсолютно ни к месту, точно так же как ни к месту тут тарифы погашения кредиток, разными способами или тарифы на проведение SWIFT-платежа. А теперь еще перечитайте сообщение в конексте того о чем до этого шла речь:"Депо картка готівкою при наявності самої картки поповнюється без комісії. 1% банк бере за безготівкове поповнення депозитної картки (СЕП, р2р) або іншою особою." Где здесь хоть малейший посыл на кассу и кэш-ин? Если читать Ваше сообщение в контексте тех вопросов, что обсуждались то получитается что Вы прямо отетили что тумба и коробка пополняется бесплатно, чтобы Вам априорно там самому не казалось. Поэтому предлагаю не уподобляться казахским акынам, которые исполняют свои произведения по принципу "что вижу, то и пою", а все-таки использовать мой совет: "если пишете - то хоть пару страниц назад сообщения пролистайте чтобы понимать о чем речь".