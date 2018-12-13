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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 573574575576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 290
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:24

  Flamingo написав:А теперь перечитайте свой ответ. Вот не разобравшись напишете ерунды, а кто-то возьмет и пополнит. И будет обижаться.

Це була не відповідь на питання, а уточнення до вашої інформації про поповнення депокартки з комісією 1%, що у випадку поповнення готівкою з присутністю картки комісія не знімається. Апріорі зрозуміло, що йдеться про касу банку чи банкомат з кеш-іном, а не про поповнення р2р чи зовнішній переказ на рахунок картки у будь-який інший спосіб.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:54

  Flamingo написав:
  greenozon написав:
  clientage написав:кеш-ины есть


не знайшов кеш-інів на сайті банку, є лише АТМ
https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... ions-list/

А вы в открываемом списке своей области обратите внимание на "имя" банкомата. Если оно начинается с СТМ - то это кэш-ин, а если просто с АТМ - то это просто банкомет. В моей области согласно данного списка только один СТМ - в центральном отделении - его и пользую чуть ли не через день (сегодня вот дважды)- благо 24/7 и на расстоянии одной остановки

А у моїй області так не працює. Єдиний cash-in, який я знаю, чи то зовсім не позначений, чи позначений як ATM. Важко сказати, бо за тією ж адресою є і АТМ.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:59

Будьте добренькими и подскажите уставшему страннику как в этой банке процики начисляют. По дню открытия депо или на следующий (рабочий) :oops:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 02:15

  Дядя Дима написав:Будьте добренькими и подскажите уставшему страннику как в этой банке процики начисляют. По дню открытия депо или на следующий (рабочий) :oops:

Ви де такі щедрі банки бачили, щоб у день відкриття починали нараховувати? Починають на наступний календарний.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:27

Re: Укрексiмбанк

В киеве только один кеш-ин банкомат, что говорить о других городах
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:39

  Boundless написав:В киеве только один кеш-ин банкомат, что говорить о других городах

Ишо рассс...
В Киеве на Тельмана в зоне 24/7 установлено порядка 5 кеш-инов, на Тверской (+1 квартал в сторону Либідськой) еще парочка... На Львовской пл. есть 1 кеш-ин, но там доступ тока в раб. время (весной проверял) А карта то так, админы просто бездельники у Симы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:34

Для справки: кэш-ины - очень требовательные и капризные.
Пачка из 30-40 купюр заходит с 5-10й итерации
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:28

  Sanio написав:Це була не відповідь на питання, а уточнення до вашої інформації про поповнення депокартки з комісією 1%, що у випадку поповнення готівкою з присутністю картки комісія не знімається. Апріорі зрозуміло, що йдеться про касу банку чи банкомат з кеш-іном, а не про поповнення р2р чи зовнішній переказ на рахунок картки у будь-який інший спосіб.

Я так понимаю, что просто признать, что мол был не прав - так не бывает. Ладно пойдем длинным путем :(. Итак о чем вообще шла речь?
1. Oktawa задал вопрос конкретно о пополнениях депозитной карты Симы через тумбы привата и ай-боксы.
2. Я ему ответил - что тумба и коробка возьмут - комис. А Сима возьмет при этом свой комис.
3. Квесторе_поверніться - спросил о том какой какие там комиссии
4. Я написал какой комис по депозитной карте возмет Сима
5. Квесторе_поверніться - написал о том, что надо смотреть тарифы конкретного пакета.
6. Я ответил что поскольку Oktawa спрашивал по депозитному пакету, то я и ответил по нему.

Надо ли в этой ситуации, когда обсуждается конкретно пополнение депо-карты Симы через тумбу или коробку - уточнять что пополнение через кассу и кэш-ин банкомат бесплатно? ИМХО - данное уточнение тут абсолютно ни к месту, точно так же как ни к месту тут тарифы погашения кредиток, разными способами или тарифы на проведение SWIFT-платежа. А теперь еще перечитайте сообщение в конексте того о чем до этого шла речь:
"Депо картка готівкою при наявності самої картки поповнюється без комісії. 1% банк бере за безготівкове поповнення депозитної картки (СЕП, р2р) або іншою особою." Где здесь хоть малейший посыл на кассу и кэш-ин? Если читать Ваше сообщение в контексте тех вопросов, что обсуждались то получитается что Вы прямо отетили что тумба и коробка пополняется бесплатно, чтобы Вам априорно там самому не казалось. Поэтому предлагаю не уподобляться казахским акынам, которые исполняют свои произведения по принципу "что вижу, то и пою", а все-таки использовать мой совет: "если пишете - то хоть пару страниц назад сообщения пролистайте чтобы понимать о чем речь". :mrgreen:
Flamingo
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