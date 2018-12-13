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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 574575576577

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 290
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:02

  J написав:
  Дядя Дима написав:
  klug написав:,
Ви де такі щедрі банки бачили, щоб у день відкриття починали нараховувати? Починають на наступний календарний.

Спасибо нажал. Первый про который сразу вспомнил это Зёма. Договорах рыться не когда но есть ещё такие.

зема
п 2.2 розрахунок % починаэться з наступного дня
Ага, а выплата проциков у меня по дню открытия. :lol:
Дядя Дима
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  #<1 ... 574575576577
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