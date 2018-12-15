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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:02
J написав: Дядя Дима написав: klug написав:
,
Ви де такі щедрі банки бачили, щоб у день відкриття починали нараховувати? Починають на наступний календарний.
Спасибо нажал. Первый про который сразу вспомнил это Зёма. Договорах рыться не когда но есть ещё такие.
зема
п 2.2 розрахунок % починаэться з наступного дня
Ага, а выплата проциков у меня по дню открытия.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 07:02
J написав:
п 2.2 розрахунок % починаэться з наступного дня
Тільки це "наступний день" не від відкриття депозиту, а від надходження коштів на депозит
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Додано: Суб 15 гру, 2018 21:16
Дядя Дима написав: J написав: klug написав:
,
Ви де такі щедрі банки бачили, щоб у день відкриття починали нараховувати? Починають на наступний календарний.
зема
п 2.2 розрахунок % починаэться з наступного дня
Ага, а выплата проциков у меня по дню открытия.
Да нет же, выплата % вроде 1 числа месяца.
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